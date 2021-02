AstraZeneca vakcina: ezek lehetnek az oltás utáni mellékhatások, szövődmények

Elkezdődik az oltás Magyarországon az AstraZeneca vakcinájával

Szombaton megérkezett az első szállítmány az AstraZeneca EU-ban engedélyezett koronavírus vakcinájából Magyarországra, így itthon is elindulhat az oltás az Oxford Egyetem közreműködésével fejlesztett vakcinával – mondta el György István államtitkár az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Az oltóanyag első szállítmánya 40 800 adagot tartalmaz, ami 20 400 fő beoltására elegendő és a következő hetekben több ezer dózissal folytatódik a szállítás – közölte az AstraZeneca.

December végén az Egyesült Királyságban megkapta a vakcina az engedélyt, így ott már januárban el is indult az oltás, az Európai Unió pedig január 29-én hagyta jóvá az AstraZeneca vakcináját.

Az AstraZeneca vakcina működése

Az AstraZeneca és az Oxford Egyetem által közösen fejlesztett brit vakcina szintén a modern vakcinatechnológiák egyik képviselője, de nem mRNS-vakcina, hanem úgynevezett vektorvakcina. A technológia lényege, hogy egy módosított, sokszorozódásra nem képes vírusba (ez esetben egy csimpánz adenovírusba) ütetve juttatják be a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént. Az immunrendszerünk a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént bejuttató vírus (vektor) ellen is fellép, és kialakít védelmet.

A több mint 30 ezer önkéntesen, az Egyesült Királyságban, Brazíliában és Dél-Afrikában végzett fázis III klinikai vizsgálatok elemzése szerint az első dózis után a védelem 75% feletti (CI: 59%-86%), a hatékonyság pedig növekszik a beadott dózisok közti eltelt idő legfeljebb 12 hétre növelésével. Az adagok közötti időtartam 12 hétre emelése esetén a vakcina hatékonysága 82%-os (CI: 63%-92%). Az első eredmények szerint a vakcina jelentős mértékben (67%) képes megelőzni a betegség továbbadását. 100 százalékos védelmet nyújt a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozással szemben a vakcina első dózisának beadása utáni 22. napot követően az AstraZeneca közlése szerint.

Az előírások miatt csak a 60 év alattiak oltása kezdődik meg egyelőre az AstraZeneca vakcinájával több országban, például Magyarországon is, közülük is a krónikus betegségekben szenvedők kapnak először az oltóanyagból. (A klinikai tesztekbe nem vontak be elegendő számú idős alanyt, így a hatékonyság nem bizonyított az idősebb korosztályra - ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy ne lenne hatékony -, ezért nem ajánlják számukra az oltást.)

A gyártó ajánlása szerint az első és második dózis beadása között hosszabb idő is eltelhet. A gyártó egy 4-12 hét közötti időintervallumot határozott meg, így Magyarországon az oltási munkacsoport úgy döntött, hogy alkalmazkodva a többi oltás dinamikájához és ahhoz, minél előbb minél többen védettséget élvezzenek, 4 hét eltéréssel fogják beadni a vakcinát.

A vakcina logisztikáját jelentősen megkönnyíti, hogy a vakcinát a szokványos betegellátási körülmények között be lehet adni: normál hűtött körülmények (2-8 °C) között lehet tárolni, szállítani és kezelni a gyártást követően legalább 6 hónapon keresztül.

A koronavírus vakcina mellékhatásai

A brit kormány hivatalos közlése szerint az AstraZeneca vakcinájánál a klinikai tesztek során jellemzően enyhe és közepes súlyosságú mellékhatások jelentkeztek, amelyek néhány napon belül maguktól elmúltak, bár volt, aki az oltás után egy héttel is beszámolt mellékhatásról. A vakcina tesztjét egy időre felfüggesztették szeptemberben, miután az egyik résztvevőnél súlyos gerincvelő-gyulladás lépett fel, de miután nem tudták bizonyosan összefüggésbe hozni a vakcinával (a több tízezres teszteknél természetesen előfordulhatnak különböző betegségek a vizsgálati idő alatt, akár a vakcinától független halálesetek is), így folytatódtak a tesztek. Ezek az alábbiak voltak:

Nagyon gyakori (10-ből legalább 1 főnél előforduló) mellékhatások:

érzékenység, fájdalom, melegség, bőrpír, viszketés, duzzanat vagy véraláfutás az injekció helyén

általános rossz közérzet

fáradtság

hidegrázás, láz

fejfájás

émelygés, hányinger

izületi fájdalom vagy izomfájdalom.

Gyakori (10-ből legfeljebb 1 főnél előforduló) mellékhatások:

csomó az injekció helyén

láz

hányás

influenzaszerű tünetek, hőemelkedés, torokfájás, orrfolyás, köhögés, hidegrázás.

Ritka (100-ból legfeljebb 1 főnél előforduló) mellékhatások:

szédülés

étvágycsökkenés

hasi fájdalom

nyirokcsomó-megnagyobbodás

fokozott izzadás, bőrviszketés, kiütés.

A klinikai tesztek során volt néhány nagyon ritkán előforduló eset, amikor idegrendszeri gyulladás jelentkezett a tesztalanyoknál, ami zsibbadással, érzéskieséssel járt, azt azonban nem erősítették meg a vizsgálatok, hogy összefüggésbe hozhatók a vakcinával.

Nem jelent rosszat, ha van mellékhatás

A koronavírus-oltástól tartók egyik fő érve, hogy a mellékhatások miatt aggódnak, de érdemes leszögezni, hogy minden oltásnál előfordulhatnak szövődmények. Az eddig engedélyezett koronavírus vakcinák klinikai tesztjeinek során jellemzően olyan mellékhatások jelentkeztek, mint bármelyik másik vakcinánál és nagyon kevés esetben jegyeztek csak fel súlyos reakciókat. A hosszú távú hatások még nem ismertek, ahogy az sem, hogy mennyi ideig lehetnek hatásosak a jelenleg engedélyezett vakcinák, mivel kevesebb mint egy éve indultak el a fejlesztések. Amit eddig tudunk, hogy a tapasztalatok szerint a második oltás után gyakoribbak a mellékhatások, amelyek bár kellemetlenek, de egyben azt is jelzik, hogy az immunrendszer reagál, megindul a védettség kialakulása. Súlyos mellékhatások ritkán fordultak elő, ahhoz képest, hogy mit okozhat a betegség (például még a fiatal és egészséges felnőtteknél is akár hónapokig elhúzódó problémákat), így jobb döntésnek tűnik a pár napig tartó mellékhatásokat átvészelni, mint kockáztatni.

A Pfizer/BioNTech vakcinánál és a Moderna vakcinánál jelentkező mellékhatásokról és azok előfordulásának gyakoriságáról az alábbi cikkeben írtunk részletesen:

Koronavírus vakcina regisztráció

Decemberben elindultak a koronavírus elleni védőoltások itthon, ami ingyenes és önkéntes Magyarországon, ezért mindenkinek jeleznie kell, aki szeretné beoltatni magát. A koronavírusvakcina-regisztrációra hónapok óta lehetőség van, eddig mintegy 2 millión éltek is vele. A regisztrációhoz nevet, címet, elérhetőségeket, életkort és TAJ-számot kell megadni.

Azokat, akik regisztrálnak a vakcinainfo.gov.hu-n, értesíteni fogják a megadott elérhetőségeken, amikor sorra kerülnek az oltási terv szerint. Magyarországon az egészségügyi dolgozókkal indult az oltási kampány, őket követték a szociális ellátásban dolgozók és a szociális ellátásban részesülők. Múlt héten elindult a legidősebb korosztály oltása, az AstraZeneca vakcinaszállítmány megérkezésének köszönhetően pedig a 60 év alatti krónikus betegek oltása is megkezdődhet a napokban.

A címlapkép forrása: AstraZeneca