Történelmi csúcson a bitcoin, de a tőzsdéken elfogyott a lendület

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vezető amerikai részvényindexek újabb rekordot döntöttek, új csúcsra került az S&P 500, a Nasdaq és a Dow Jones is. Az emelkedést részben az hajtja, hogy érkezhet majd az új pénzügyi mentőcsomag, de az is fontos, hogy a koronavírusos esetszámok kedvezően alakultak, markáns csökkenés látható heti szinten. Az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedést lehetett látni, míg Európában megtört az elmúlt napok lendülete, mínuszban a német és az angol tőzsde is. A bitcoin történelmi csúcson, 48 ezer dollár körüli szinten áll, miután tegnap a Tesla bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollár értékben vásárol belőle.