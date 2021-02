Reklámadót kapnak a nyakukba a lengyel médiacégek

A tiltakozáshoz csatlakozott a negyvenöt legnagyobb médiatársaság, köztük a Polsat és a TVN magántévé, az ugyancsak privát kézben lévő Radio Zet, az Interia internetes portál. Az amerikai Discovery társaság tulajdonában lévő TVN elsötétített képernyőjén csak az a felirat olvasható: "Itt lenne látható kedvenc műsorod". Az Onet hírportál is bejelentette, hogy a Ringier Axel Springer Polska összes szolgáltatását szünetelteti ezen a napon.

A Twitteren megtalálhatóak az elsötétített képernyőkről szóló posztok.

Polish independent media suspended their news coverage. Our TV screens turned black, the webpages are empty, radio is silenced to protest a new advertising levy proposed by the Polish government, which will undermine freedom of the press. #MEDIABEZWYBORU

A Gazeta Wyborcza napilap internetes oldalán a szokásos hírek helyett ugyancsak sötét képernyő volt látható, valamint egy megjegyzés, miszerint az adó bevezetése esetén az olvasók egynapos késéssel férhetnek majd hozzá a híreikhez. A lap ezenkívül a politikusokhoz és a kormányhoz címzett nyílt levélben állapította meg: "A hatalom hadat üzent a szabad véleménynyilvánításnak". A műsorszolgáltatók amiatt is aggódnak, mert szerintük az új adó egyenlőtlen helyzetet teremt a privát és az állami tájékoztatási eszközök között.

Az új törvényjavaslat értelmében - amely várhatóan júliustól lép hatályba - az érintett műsorszolgáltatók méretüktől függően reklámbevételeik 2-15 százalékát vinné el az adó, és az ebből származó bevételt az államkincstár a koronavírus-járvány által érintett egészségügyi és kulturális ágazat megsegítésére fordítaná.

A tájékoztatás pluralizmusának, a versenyhelyzet megingatásának jelét látják a privát sajtószervek a közelmúlt egy másik eseményében is. Február 5-én a lengyel fogyasztóvédelmi hatóság jóváhagyását adta arra, hogy a vezető lengyel üzemanyag- és energiaszolgáltató cégcsoport, a PKN Orlen megvásárolja a lengyelországi regionális sajtó nagy részét kiadó Polska Press csoportot.

Ez utóbbi a Lengyelországban terjesztett 24 regionális lap közül huszat tudhat magáénak, a sajtóvállalat portfóliójához ezenkívül közel százhúsz regionális hetilap, valamint ötszáz internetes honlap is tartozik, köztük a legolvasottabb regionális hírportálok. Az ügylet révén a PKN Orlen hozzáférést kap a Polska Press internetes kiadványainak 17,4 millió felhasználójához, ami a reklámbevételek szempontjából fontos. Az említett felvásárlásban érintett sajtótermékek egy része is csatlakozott az új adó miatti szerdai tiltakozáshoz.

Marek Belka, a lengyel jegybank korábbi elnöke, valamint egykori miniszterelnök és pénzügyminiszter szintén elmondta a véleményét a kormány lépéséről a Twitteren:

Most of the media services in Poland have turned black for today as they fight for the rights of free press, freedom of speech and rules of law. It’s for one day only, but it can be forever. #MEDIABEZWYBORU