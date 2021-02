Keresleti és kínálati sokk okozott történelmi veszteséget az olajiparban

2020-ra történetük egyik legrosszabb éveként nézhetnek vissza a világ legnagyobb olajcégei, egyszerre érte keresleti és kínálati sokk az iparág vállalatait, a zuhanó olajárak, a meredeken visszaeső kereslet masszív veszteséget okozott a supermajor olajvállalatoknak. A kilátások azonban nem rosszak, az olajár jóval magasabb szinten áll most, mint tavaly tavasszal, az iparág vállalatai hatékonyabbá váltak, a bevételek emelkedésével meredeken bővülhet a supermajor olajvállalatok profitja. A részvényárfolyamok esésével főként az európai olajcégek papírjai forognak vonzó árazáson.

Hullámvasúton az olajárak

A tavalyi év nagy része nem az olaj diadalmenetéről szólt, hiszen év elején még 70 dollár körüli szinten is állt a Brent típus árfolyama hordónként, majd februárra már visszaesett az 55-60 dolláros zónába. Az igazi lejtmenet azonban csak ezután következett, amikor kiderült, hogy a koronavírus-járvány nem egy elszigetelt jelenség, és gyakorlatilag letarolta az egész világot, az országok szigorú korlátozásokat vezettek be, a légiközlekedés, a turisztika és számos más iparág aktivitása soha korábban nem látott mélységekbe zuhant. Ezzel párhuzamosan a Brent hordónként benézett 20 dollár alá is, amire már nagyon régen volt példa. A kezdeti sokkot azonban egy relatíve gyors felpattanás követte nagyjából augusztus végéig, majd a koronavírus második hulláma miatti félelmek ismét lenyomták az olajárakat. Aztán ahogyan elkezdtek szivárogni a hatékony vakcinával kapcsolatos hírek, az olaj hirtelen magára talált, és azóta szinte folyamatosan emelkedik, eltekintve egy kisebb oldalazástól januárban, amit a szuperfertőző variánsok miatti aggodalmak okoztak, jelenleg pedig már ismét 60 dollár fölött van a Brent. A WTI esetében hasonló tendenciák figyelhetőek meg.

Koronavírus-járvány: a fentiekből is látható, hogy az olajár alakulása szorosan kötődik a koronavírus-járvány alakulásához, hiszen, ha ezt sikerül megfékezni, akkor kezdődhet el a korlátozások lazítása, és a gazdasági normalizálódás felé való tartós visszatérés. A hatékony oltóanyagok megjelenése pedig éppen emiatt okozta az olajárak jelentős emelkedését.

a fentiekből is látható, hogy az olajár alakulása szorosan kötődik a koronavírus-járvány alakulásához, hiszen, ha ezt sikerül megfékezni, akkor kezdődhet el a korlátozások lazítása, és a gazdasági normalizálódás felé való tartós visszatérés. A hatékony oltóanyagok megjelenése pedig éppen emiatt okozta az olajárak jelentős emelkedését. Olajkartell: az is nagyon fontos, hogy hogyan reagálnak az iparági szereplők a koronavírus által okozott sokkra, hiszen ennek függvényében javíthatnak a helyzeten, de akár erősen ronthatnak is rajta. Ezért is figyelt mindenki arra, hogy milyen lépéseket eszközölnek az OPEC+ tagországai, miben tudnak megegyezni egymással. Ez ugye igazi fogolydilemma, hiszen mindenki szeretne többet termelni, ami több olajprofitot jelentene, ugyanakkor mindenki érdeke az is, hogy ne legyen még nagyobb túlkínálat egy eleve deficites kereslet mellett. Szerencsére azonban áprilisban sikeresen megegyeztek az OPEC+ tagországok, hogy napi 9,7 millió hordóval csökkentik termelésüket, ami példa nélküli. Aztán augusztusban ezt napi 7,7 millió hordóra módosították, ahogy javultak a kilátások.

az is nagyon fontos, hogy hogyan reagálnak az iparági szereplők a koronavírus által okozott sokkra, hiszen ennek függvényében javíthatnak a helyzeten, de akár erősen ronthatnak is rajta. Ezért is figyelt mindenki arra, hogy milyen lépéseket eszközölnek az OPEC+ tagországai, miben tudnak megegyezni egymással. Ez ugye igazi fogolydilemma, hiszen mindenki szeretne többet termelni, ami több olajprofitot jelentene, ugyanakkor mindenki érdeke az is, hogy ne legyen még nagyobb túlkínálat egy eleve deficites kereslet mellett. Szerencsére azonban áprilisban sikeresen megegyeztek az OPEC+ tagországok, hogy napi 9,7 millió hordóval csökkentik termelésüket, ami példa nélküli. Aztán augusztusban ezt napi 7,7 millió hordóra módosították, ahogy javultak a kilátások. Beruházások: egy harmadik szintén szorosan kapcsolódó tényező, ami befolyásolja az olajárakat, az a beruházások mértéke, ami a jövőben várható kereslet-kínálat egyik fontos mozgatója. Számos olajvállalat ugyanis láthatóan visszavágta a következő évekre tervezett beruházási kiadásait, ez pedig önmagában fölfelé nyomhatja az olajárakat, mivel alacsonyabb kínálatot eredményez.

egy harmadik szintén szorosan kapcsolódó tényező, ami befolyásolja az olajárakat, az a beruházások mértéke, ami a jövőben várható kereslet-kínálat egyik fontos mozgatója. Számos olajvállalat ugyanis láthatóan visszavágta a következő évekre tervezett beruházási kiadásait, ez pedig önmagában fölfelé nyomhatja az olajárakat, mivel alacsonyabb kínálatot eredményez. Egyéb: emellett persze lehetne még más tényezőket is felsorolni, mint amilyen a dollár árfolyama (fordított kapcsolat), az energiaátmenetet és a zöld beruházások emelkedését, és más pénzügyi mozgatórugókat.

Csökkenő bevétel, veszteséges működés

Az elmúlt napokban a világ legnagyobb olajtársaságai közzétették a negyedik negyedéves gyorsjelentéseiket, amiből már tisztább képet kaphattunk arról, hogy hogyan is teljesítettek a cégek ebben a környezetben. Nem meglepő a válasz: borzalmasan, de a körülményekhez képest talán nem is annyira rosszul, ami főleg a tavalyi második féléves felpattanásoknak volt köszönhető – különösen a harmadik negyedév, amikor sok helyen enyhítettek a lezárásokon még a koronavírus második hullámát megelőzően.

Az alább látható az úgynevezett supermajor (Exxon, Chevron, Total, BP, Shell), vagyis a legnagyobb olajtársaságok árbevételének alakulása 2011-2020 között, kiegészítve a következő három évre várható becsült adatokkal. Ebből tökéletesen megfigyelhető, hogy az olajár alakulásával szinte párhuzamosan alakultak itt is a trendek, hiszen 2010-2014 között 100 dollár fölé kúszott az ár több alkalommal is, azonban utána egy meredek esés következett, részben a palaolaj elterjedésének köszönhetően. Aztán volt egy visszapattanás, majd a koronavírussal érkezett a nagy zuhanás. A következő évekre azonban már sokkal jobbnak tűnnek a kilátások.

Az Exxon árbevétele 2011-ben még például 467 milliárd dollár volt, ez azonban 2020-ra 181 milliárd dollárra csökkent, vagyis 10 év alatt mintegy 60 százalékkal lett alacsonyabb.

Ezzel azonban nincs egyedül, hasonló tendencia látható a többi nagyvállalatnál is, aggregát szinten 1 800 milliárd dollárról kevesebb mint 800 milliárd dollárra csökkentek a bevételek, vagyis átlagosan 55 százalékkal. A következő években azonban, ahogy említettük, erős visszapattanás várható. Az árbevétel csökkenése pedig alaposan megviselte az eredménykimutatás alját is, hiszen hatalmas méretű adózott veszteségeket jelentett be kivétel nélkül mindegyik nagyobb társaság.

Az Exxon például mintegy 22,4 milliárd dolláros US GAAP szerinti adózott veszteséget könyvelt el a tavalyi évre, holott már évtizedek óta minden évben nyereséges volt.

Ezek azonban sok esetben nem készpénz jellegű veszteségek voltak, hanem terven felüli értékcsökkenési leírások, amik korábbi beruházásokkal voltak kapcsolatosak. Nyilván a nap végén a drágán megvalósított, de soha meg nem térülő projektek azért persze valós veszteséget jelképeznek. Az Exxon példájánál maradva a társaság tavaly még így is közel 14,7 milliárd dollár működési készpénzáramot termelt meg. Érdemes tehát a különbséget észben tartani.

Látható, hogy aggregát szinten 2015 és 2016 is kevésbé volt kedvező, amikor alacsonyabbak voltak az olajárak, de a tavalyihoz hasonló mértékű veszteség szinte példa nélküli. A következő években azonban erősebb teljesítmény várható, de a jelenlegi becslések szerint ez nem fogja megközelíteni az elmúlt évtized elejének értékeit.

Végül érdemes az összesített piaci kapitalizáció alakulását is figyelemmel követni, itt láthatóan kicsit előrébb jár a piac többnyire, hiszen ha várhatóan emelkednek az olajárak és a bevételek, akkor az árfolyam is emelkedik, amit csak lekövetnek a tényleges eredmények. A koronavírus-járvány következtében mintegy harmadával esett a supermajor társaságok összesített értéke tavaly év végére, ami talán nem is annyira rossz az elmúlt időszak fényében. Ez már jelzi, hogy 2020 második felében azért elkezdődött a talpra állás.

Olcsóak az európai olajtársaságok

Ha a nagy olajtársaságok árazását tekintjük meg, akkor az látható, hogy 2021-es előretekintő P/E alapon a két amerikai cég, az Exxon és a Chevron is relatíve magasabb szorzókon forog, 25-szörös érték közelében, míg az európai versenytársak ennél jóval olcsóbbak. Az egy részvényre jutó nyereség növekedése szempontjából mindenhol jelentős javulás várható éves átlagos szinten 2021-2023 között, de ebből a szempontból kiemelkedő az Exxon és a BP. Összességében pedig ebben a mezőnyben a BP árazása tűnik a legvonzóbbnak P/E alapon.

Érdemes ehhez kapcsolódóan külön-külön is megvizsgálni a supermajor olajcégek árfolyamváltozását, ahol viszonyítási pontként az S&P 500 koronavírus-járvány berobbanása előtti csúcsát, tavaly február 19-ét fogjuk használni. Ehhez képest nézzük meg tehát, hogy azóta hogyan viselkedett az árfolyam egészen mostanáig.

Exxon

Az Exxon árfolyama a referenciaként használt időpontban 60 dollár körül alakult, majd innen egészen 30 dollárig zuhant be március 23-ra, aztán júniusig volt egy meredek emelkedés egészen 50 dollárig, hogy utána újra mélyrepülésbe kezdjen. November eleje óta azonban 31 dollárról mintegy 64 százalékkal ismét 50 dollár fölé emelkedett, így már nincs messze a koronavírus-járvány előtti szint.

Chevron

A Chevron árfolyama közvetlenül a koronavírus-járvány előtt 110 dollár körül mozgott, ahonnan egészen 50 dollárig zuhant, hogy onnan feltápászkodva június elejére egészen 100 dollár fölé mozogjon, majd innen számukra is jött az újabb zuhanás egészen 65 dollárig. A vakcinákkal kapcsolatos hírek szivárgása után azonban a Chevron papírjai is szárnyaltak, és 92 dollárig emelkedtek.

Shell

A Shell részvényeivel 19 font körül kereskedtek a járvány berobbanása előtt, és egészen 9,5 fontig estek vissza mielőtt gyorsan felpattantak volna. Ezt azonban egy elnyújtott esés követett október végéig, amikor egészen 9 fontra süllyedtek a részvények. Ezután jött szintén az emelkedés, de itt nem volt olyan látványos, mint az Exxon vagy a Chevron esetében, és még csak 13,4 fontnál jár a Shell jóval elmaradva még a korábbi szintektől.

BP

A BP papírjai hasonló mozgást írtak le, 4,5 font körüli szintekről előbb 2,2 fontig süllyedtek le, majd egy meredek emelkedést követően itt is egy lassú hanyatlás következett. Az október végi 1,9 fontos mélypont óta azonban már némileg visszakapaszkodott az árfolyam már közel 2,6 fontig, de ez még mindig jóval elmarad a megelőző szintektől.

Total

A Total részvényeinek az árfolyama a koronavírus-járvány berobbanása után mintegy 45 euróról egészen 21 euróig zuhant, majd onnan jött egy gyors emelkedés, majd az európai társakhoz hasonlóan egy lassú hanyatlás november elejéig, amikor 25 eurónál álltak a papírok. Innen azonban egészen 35 euróig emelkedett az árfolyam.

Címlapkép: Eddie Seal/Bloomberg via Getty Images