Itt a világ egyik legnagyobb tőzsdei manipulátora, már szavak nélkül is pénzhegyeket mozgat meg

A világ technológiai fejlődésével együtt a közösségi média a mindennapok részévé vált, a különböző közösségi médiumok már olyan megkerülhetetlen tényezők, amelyek az élet szinte minden területén jelen vannak, beleértve a befektetéseket is. Nem véletlen, hogy megtörténhetett a Redditen látott tőzsdei lázadás, ahol a kisbefektetők egymást hergelve pumpálták fel a masszívan shortolt részvények árfolyamát, térdre kényszerítve ezzel több Wall Street-i hedge fundot. Akik véleményvezérek és hangjuk van a közösségi médiában, azok mostanra már könnyedén tudják befolyásolni a piacokat is, de van egy ember, aki mind fölött áll, akitől egy szó is elég, hogy tőzsdei felfordulást okozzon, és aki mindezt valószínűleg csak a saját szórakoztatására teszi, de már a piacfelügyeletnek is szemet szúrt: Elon Musk.

Elon Musk twitteres karrierje 2009 júniusában indult, de ekkor még bőven nem volt annyira ismert, mint most, viszont, ahogy az idő telt, úgy növekedett Musk hírneve és ezzel egyenesen arányosan Musk twitteres aktivitása is. Mostanra lényegében annyit posztol, hogy követhetetlenné vált, hogy éppen miről és mit ír ki (nagyjából ilyen állapot lehet Musk fejében is), de a rengeteg poszt között be-be csúszik néhány olyan is, amellyel alaposan meg tudja mozgatni a tőzsdei árfolyamokat.

2018. április 1-jén, miközben a Teslának nyilvánvaló problémái vannak a Model 3 gyártásának felfuttatásával, Musk áprilisi 1-i tréfaként kiírta lényegében azt, hogy a cég csődbe fog menni. Többen úgy tűnik, hogy nem értették viccet, hiszen a posztot követően közel 4 százalékos mínuszban indított a Tesla azon a héten a kereskedést.

Tesla Goes BankruptPalo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon (Musk) April 1, 2018

Szintén 2018-ban, mikor a Tesla Autopilot módban belehajtott egy tűzoltó autóba május 14-én (a második ilyen baleset abban az évben), Musk megvédte az „önvezető rendszer” és a médiát kritizálta. Aznap a Tesla árfolyama 3 százalékot esett.

It’s super messed up that a Tesla crash resulting in a broken ankle is front page news and the ~40,000 people who died in US auto accidents alone in past year get almost no coverage https://t.co/6gD8MzD6VU — Elon (Musk) May 14, 2018

Talán az egyik legjobban elhíresült tweetet 2018. augusztus 7-én posztolta Musk, amely arról szólt, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezetheti a Teslát a tőzsdéről, és a megfelelő finanszírozás a rendelkezésére áll. Ez követően augusztus 24-ig 16 százalékot esett a Tesla árfolyama (ekkor jelentette be Musk, hogy a cég marad a tőzsdén).

Ezért a húzásáért hivatalos eljárás is indult ellene, amelynek eredményeként fájdalmas egyezségre kényszerült: minimum 3 évre le kellett mondania a Tesla elnöki tisztségéről és további 20 millió dollár büntetést is fizetnie kellett.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon (Musk) August 7, 2018

2018 októberében a Tesla vezérigazgatója kiforgatva az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet nevét, illetve rövidítését (SEC, Securities and Exchange Commission) "Shortseller Enrichment Commission"-nak nevezte a SEC-et, ami magyarul durva fordításban azt jelenti, "esésre játszókat gazdagító bizottság". Musk kissé zavaros üzenetében gúnyosan azt írta, a bizottság "hihetetlen munkát" végzett, amivel az előbb említett bejegyzést követő eljárására utalt. Vélhetően részben az éjjeli üzenet, illetve az általa keltett indulatok hatására a Tesla részvény 7 százalékkal gyengült aznap a zárás előtt egy órával.

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point! — Elon (Musk) October 4, 2018

Ezt követően Elon Musk egy darabig nem okozott nagy botrányokat, viszont 2019 februárjában nem bírt magával és újra lecsapott: február 19-i Twitter-posztjában azt állította, hogy míg 2011-ben még 0 darab autót gyártottak, 2019-ben már közel 500 ezer darabot fognak. Négy órával később a Tesla-vezér pontosított a kijelentésén, arra gondolt, hogy 2019 végén az évesített gyártás lehet 500 ezer darab, ami heti szinten 10 ezer darab autót jelent. A teljes évben 400 ezer darab körüli leszállított autóval számolt Elon Musk.

Az amerikai pénzügyi felügyelet azt rótta fel Musknak, hogy minden előzetes jóváhagyás nélkül publikált egy olyan gyártási számot a Teslára, ami nem állta meg a helyét és ezzel félrevezethette 24 millió követőjét és világszerte akár több millió befektetőt is, ráadásul megsértette a bírósággal kötött egy évvel korábbi megállapodást. A Tesla árfolyama 5 százalékot esett akkor a zárás utáni kereskedésben.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon (Musk) February 20, 2019

Ugrunk az időben 2020-ra, mikor Elon Musk kijelenti Twitteren, hogy a Tesla árfolyama szerinte túl magas. A tweet után a Tesla árfolyama több mint 12 százalékot zuhant és a cég 14 milliárd dollárt veszített a piaci kapitalizációjából, bár néhány nappal később simán ledolgozta a korábbi mínuszt. Valószínűleg a kiírás után nem voltak boldogok a Tesla-részvényesek.

Tesla stock price is too high imo — Elon (Musk) May 1, 2020

Musk hírnevével és vagyonával együtt a kijelentéseinek súlya is egy jobban nőtt. Bár korábban még csak jellemzően a Tesla árfolyamát mozgatta a különböző Twitter-bejegyzéseivel, az elmúlt időszakban az egyik nagy kedvencévé vált a dogecoin nevű kriptodeviza is. Csupán egy szóra volt szüksége a Tesla-vezérnek, hogy a dogecoin árfolyama 20 százalékkal emelkedjen.

Talán az egyik legnagyobb piaci anomáliát Musk azzal okozta, mikor január 7-én kiírta, hogy "használj Signalt", utalva ezzel a WhatsUp nevű alkalmazás riválisára. Ennek hatására több mint 1300 százalékot ralizott a Signal Advance árfolyama, a cég piaci kapitalizációja pedig 7 millió dollárról 100 millióra nőtt. Mindezt egyébként úgy, hogy a részvénynek az ég világon semmi köze sincs a Musk által említett Signalhoz, amely egyébként nincs is tőzsdén.

Természetesen a reddites kisbefektetői őrületet sem hagyta szó nélkül Musk, a világ leggazdagabb embere hozzávetőlegesen 3 milliárd dollárt dobott a GameStop piaci kapitalizációján, mindössze egy (értelmetlen) szóösszetétellel:

Még szintén január 26-án Elon Musk azt is kiírta, hogy szereti az Etsy nevű céget. Ez követően 10 százalékot ralizott az Etsy árfolyama.

I kinda love Etsy — Elon (Musk) January 26, 2021

Az utóbbi időszakban még magához képest is kifejezetten aktív volt Twitteren Musk, január 28-án egy másik közkedvelt céget, a Cyberpunk 2077 és a Witcher 3 videojátékokat is készítő CD Projekt papírjait is rendesen megtolta. Mindezt pedig egy néhány szavas Twitter üzenetben tette, ahol posztolt egy képet a Tesla új szedánjáról, a Model S Plaidről, majd megdicsérte a Cyberpunkot és azt is mondta, hogy az autón is simán lehet vele játszani majd. A bejegyzést követően 16 százalékot ralizott a CD Projekt árfolyama.

It can play Cyberpunk — Elon (Musk) January 28, 2021

Egy nappal később igazából semmi különös nem történt, csak ami az elmúlt napokban már megszokottá vált: Elon Musk kiírt néhány szót a Twitterre, mire több mint 10 százalékos szárnyalásba kezdett a bitcoin. Musk átírta a twitteres bioját #bitcoinra és a következő bejegyzést posztolta (és egyébként bő egy héttel később bejelentette a Tesla, hogy 1,5 milliárd dollárért vett bitcoint):

In retrospect, it was inevitable — Elon (Musk) January 29, 2021

Musk egyébként előszeretettel tér vissza kedvenc kriptodevizájához a dogecoinhoz, legutóbb múlt héten posztolt egy magáért beszélő mémet, amelyet követően 60 százalékot ralizott a dogecoin árfolyama.

Összességében tehát kijelenthető, hogy Elon Musk jelenleg a világ egyik legnagyobb tőzsdei manipulátora, de valószínűsíthető, hogy nem a klasszikus megfontolásból mozgatja a tőzsdéket, hiszen már így is ő a világ leggazdagabb embere, nem igazán van szüksége rá.

Musk polgárpukkasztó stílusából kiindulva inkább az a valószínűbb, csak a saját szórakoztatására játszik például a dogecoin árfolyamával, de az egy kicsit azért tényleg ijesztő, hogy ha valaki például komolyan kíván befektetni egy cégbe, és Musk gondol egyet és kiírja, hogy azt a céget épp nem szereti, azzal akaratlanul is jelentős anyagi károkat okozhat egyes befektetőknek.

Persze látszik az is, hogy az utóbbi időben azért jellemzően pozitív szokott lenni Musk tweetjeinek utóhatása, de amilyen ütemben ontja magából a bejegyzéseket, könnyen lehet, hogy egy-egy félrecsúszott kiírást a befektetők fognak bánni.

Címlapkép: Getty Images