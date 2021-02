Elon Musk most eladási hullámot indított el egy mondatával

A Dogecoin eredetileg egy viccnek szánt kriptodeviza volt, az elmúlt években a kriptopénz-világ hátán megjelent csalásokat és üres, valójában semmilyen innovációt nem hozó alt-coinokat igyekezett kifigurázni.

Az elmúlt hetekben azonban egymás után jöttek a Dogecoint támogató üzenetek Elon Mukstól, ami meg is látszott az árfolyamon, egy ponton még a 10 legértékesebb kriptodeviza közé is bekerült piaci kapitalizáció alapján.

Elon Musk most azonban azt mondta, hogy:

túl nagy koncentráció alakult ki a dogecoin piacán, így részéről áldását adja arra, hogy az azt tartók eladják a kriptodevizát.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo.