Koronavírus Magyarországon: újabb információkat közölt az operatív törzs az oltásokról

Holnap érkezhet meg az 550 ezer Sinopharm-vakcina, valamint további 50 ezer fő beoltására elegendő Szputnyik-vakcina érkezhet a héten, és jön még Pfizer-vakcina is. A kínai vakcina hasonló ahhoz a vakcinához, amit Magyarországon is fejlesztünk - mondta el Müller Cecília. Ez egy régi, bevált, ismert technológia, tartalmazza a teljes vírust elölt, inaktivált formában. Holnap, amint megérkezik a vakcina, elkezdi a NNK bevizsgálni, a felszabadító vizsgálatot, amit minden gyártási tétel esetén elvégeznek.

A kezelhetőség sokkal egyszerűbb, ezért is várja az operatív törzs nagyon a Sinopharm vakcináját. 2-8 fokos hőmérsékleten hosszú ideig tartható, fecskendőbe töltött, tűvel ellátottan fog érkezni. Háziorvosok is olthatják majd, sőt, a tárolás egyszerűsége miatt kifejezetten jól tudják majd számukra teríteni, ugyanúgy kezelni is, mint például az influenza-vakcinát - mondta el Müller Cecília kérdésre válaszolva.

A vakcinagyártók a fejlesztés után is folyamatosan figyelemmel követik a beoltottakat, már csak azért is, hogy tudják, meddig tart a hatása, milyen sűrűn kell majd ismételni és már több csoportban is vizsgálják a vakcinákat, például várandósokon és gyerekeken is elkezdődtek a vakcinatesztelések - mondta el Müller Cecília a vakcinafejlesztésekkel kapcsolatban.