Most kiderül, hogyan viselték a magyar cégek a koronavírus második hullámát

A héten hivatalosan is elstartol a gyorsjelentési szezon a magyar tőzsdén, ami azért is különösen érdekes, mert arról az időszakról, a tavalyi negyedik negyedévről publikálják a hazai vállalatok a legfrissebb számaikat, amikor a koronavírus újabb hullámának megfékezése érdekében hozott korlátozások már érvényben voltak. Betekintést nyerhetünk tehát abba, hogy a magyar cégek hogyan élték meg a lezárásokat, voltak köztük olyanok, mint a 4iG, amelyek kevésbé szenvedték meg az időszakot, mint a ciklikus iparágak vállalatai, például a héten jelentő Rába, amelynek az eredményén valószínűleg alaposan meglátszottak a korlátozások. Mindemellett azt sem szabad elfelejteni, hogy nem csak a negyedik negyedéves, de a tavalyi egész éves számokat is publikálják a cégek, tehát világossá fog válni, hogy mekkora ütést mért a koronavírus a hazai vállatokra a válság előtti időszakhoz képest.

Rába

Szerdán teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a Rába, az eddig látottak alapján a cég szempontjából kifejezetten gyenge lett a 2020-as év, bár a tavalyi harmadik negyedévben látszott a javulás több területen is. A vállalat árbevétele a tavalyi első 3 negyedévben 10,1 milliárd forinttal maradt el az előző évi értékesítéstől, értéke 27,8 milliárd forintot ért el. A üzletági árbevételek egyöntetű és jelentős forgalomcsökkenésről tanúskodtak, a legnagyobb árbevétellel rendelkező futómű üzletág értékesítése 15,1 százalékkal, az alkatrész üzletágé 31,7 százalékkal, a jármű üzletágé pedig 50,9 százalékkal esett vissza a bázis időszakhoz képest. A jármű üzletág esetében a jelentős mértékű forgalomcsökkenéshez az exportpiacok aktivitás-csökkenésén túl hozzájárult a honvédségi értékesítések elmaradása is. Nem csak a vállalat bevétele, de üzemi eredménye is alaposan visszaesett 2020 első 9 hónapjában, az egy évvel korábbi 2,8 milliárd forintról több mint 74 százalékkal 702 millió forintra csökkent az EBITDA.

A teljes átfogó jövedelem és a tárgyévi adózott eredmény 2020 I-III. negyedévében 2,17 milliárd forint veszteség volt.

Összességében tehát az eddigi adatok alapján kifejezetten gyenge volt a Rába 2020-as éve, viszont a gyorsjelentés után érkezett még fontos hír a vállalattól tavaly novemberben, mikor a cég teljes felsővezetését menesztették, miután az állam nagytulajdonosként feltehetően változásokat szeretne a vállalatnál. A piaci szereplők egy része arra számít, hogy a Rábánál bizonyos szintű profilváltás vagy módosulás jöhet, az állam stratégiai szerepet szánhat a társaságnak, amivel az állami és a külföldi megrendelések is felpöröghetnek. Bár a vezetőcsere fontos esemény volt a Rábánál, ennek hatása a tavalyi negyedik negyedéves eredményeken várhatóan még nem fog megmutatkozni.

Mol

Pénteken hajnalban teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését a Mol, amely várhatóan a korábbi időszaknál gyengébb eredményekről számolhat be negyedéves és év/év alapon is az elemzői konszenzus alapján. A társaság harmadik negyedéve kifejezetten erősen alakult, akkor messze felülteljesítette az előzetes várakozásokat szinte minden tekintetben, és meglepte a befektetőket. Különösen a Fogyasztói Szolgáltatások szegmens teljesített remekül, amely történetének legjobb számait hozta, EBITDA-ja összemérhető volt a két nagy alaptevékenység, a kutatás-termelés és a finomítás-kereskedelem eredményeivel.

Most azonban, ha helyesnek bizonyulnak a becslések, akkor az egy évvel korábbihoz képest ötödével csökkenő, negyedéves alapon pedig valamivel még ennél is gyengébb tisztított EBITDA-ról számolhat be a Mol. Az üzemi eredmény a harmadik negyedévben 59,2 milliárd forint volt, és adózott eredmény szinten 56,8 milliárd forintos nyereséget ért el a vállalat, míg most az üzemi eredmény már csak 22,1 milliárd forint, az adózott eredmény pedig 21,9 milliárd forint lehet. Ezzel ugyanakkor továbbra is nyereséges maradna a cég, bár az egész év tekintetében még így is mínusz lenne a szaldó.

A szektorban leginkább figyelemmel követett újrabeszerzési árakkal becsült „tisztított” EBITDA éves alapon 20 százalékkal 144,5 milliárd forintra csökkenhetett, ez negyedéves alapon 22 százalékkal alacsonyabb eredmény.

Az elemzői várakozások alapján szinte minden üzletág teljesítménye gyengébben alakulhatott éves összehasonlításban, kivéve a Fogyasztói Szolgáltatásokat, amelynek EBITDA-ja 6 százalékkal 33,2 milliárd forintra emelkedhetett. Negyedéves alapon a gáz és a kutatás-termelés EBITDA-ja lehet magasabb, bár előbbi esetében nyilván ez a szezonalitásnak köszönhető, utóbbinál pedig a növekvő olajáraknak.

Mi várható még?

Bár a Zwack már múlt két hete közzétette a negyedéves számait, igazán csak a mostani héttől kezdődően indul be a gyorsjelentési szezon itthon. Ezen a héten a Rába és a Mol jelent, jövő héten viszont igazi adatdömpingre lehet számítani, a hazai blue chipek közül a Magyar Telekom és a Richter is publikálja legfrissebb számait, de érkezik még többek között a Masterplast és a 4iG jelentése is. Ezt követően egy szellősebb időszak jön, március első hetén jelent a legfontosabb magyar blue chip, az OTP.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde