Remekel a magyar tőzsde, a Richter a nap sztárja

A tegnapi ünnepnapot követően ma feljebb kerültek a vezető amerikai részvényindexek, az S&P 500 0,4 százalékkal, a Dow Jones szintén 0,4 százalékkal, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal emelkedett, így folytatódik a múlt pénteki jó hangulat. A befektetők továbbra is a koronavírusos esetszámok csökkenésének örülnek a leginkább, amelyek négy hónapja nem mutattak ilyen jó képet. Emellett persze sokan várják már az új pénzügyi stimulust is a Biden kormányzattól. A legjobban így a ciklikus részvények indították a napot, főleg az olajtársaságok, mint a Marathon Oil vagy az Occidental Petroleum, de a sétahajós cégeknek is jól indul a napja.