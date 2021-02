Előre látta a 2008-as válságot, most viszont nagyot hibázott a sztárbefektető

A “Nagy dobás” című filmből is ismert híres befektető, Michael Burry a 2008-as befektetésénél eggyel kevésbé zseniálisat húzott 2020 végén, amikor is hedge fundja, a Scion Asset Management eladta az összes általa birtokolt GameStop részvényt – éppen az őrületes rali előtt.

A 2008-as gazdasági világválság előtt kialakult lakáspiaci buborékot zseniálisan meglátó Michael Burry jó eséllyel teljesen kimaradt a reddites kisbefektetők által gerjesztett, GameStop körüli őrületből idén januárban, az amerikai tőzsdefelügyeletnek benyújtott negyedik negyedéves számokból legalábbis erre lehet következtetni – a megjelölt időszakban egyetlen GameStop részvényt sem birtokolt ugyanis a sztárbefektető alapja.

Még 2019-ben vásárolt be a vállalat papírjából a Scion Asset Management, akkoriban Burry ugyanis úgy vélte, hogy alulértékelt a részvény – mindemellett három levelet is írt a videojáték-kiskereskedő cégvezéreinek, felszólítva őket, hogy kezdjék el a részvény-visszavásárlásokat és “szedjék össze magukat”. Ezt követően a milliárdos Mark Cuban és Elon Musk mellett Burryre is szívesen gondolt és példálózott vele a reddites kisbefektetői közösség, amikor a shortosok elűzése volt a “feladat” néhány hete.

2019 harmadik negyedévében 3 millió részvényt vettek a hedge fundnál, összesen 17 millió dollárért. Ha feltételezzük, hogy 2020 negyedik negyedévében akkor adták el a papírt, amikor a legmagasabb volt a jegyzés – azaz 20 dollár környékén -, akkor egy elég komoly, 43 millió dolláros profitot könyvelhettek el.

Igen ám, de ha Burry kivárta volna a januárt, akkor teljesen más lett volna a helyzet: ha a csúcson, azaz 483 dolláron adják el a részesedésüket, akkor

ez a profit több, mint 1,4 milliárd dollárra rúghatott volna.

A jelenlegi 49,5 dolláros árfolyam is egyébként több mint duplája annak, amennyiért Burry vált meg a papírtól még 2020-ban.

Ebből is látszik tehát, hogy a tőzsdéken nincsenek tévedhetetlen emberek, illetve persze

azt sem lehet a szemére vetni Michael Burrynek, hogy nem látta előre az őrületes short squeezet

a videojáték-kiskereskedő papírja körül. A Scion Asset Management portfóliójában egyébként elég komoly változások voltak ezt leszámítva a negyedik negyedévben, többek között eladta Burry a Facebook és az Alphabet részvényeire vonatkozó vételi opcióit, ugyanígy szabadult a guru a Bank of Americatól, a JPMorgantől és a Goldman Sachstől. Mindemellett például a Citigroup és a Kraft Heinz részvényeiben is vételi opciókat vásárolt Burry cége.

