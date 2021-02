Új csúcson a bitcoin, nem tud megállni

Újabb nap, újabb csúcs a bitcoinban, ezúttal pedig nem is csak felszúrásról beszélhetünk. A bitcoin árfolyamának emelkedése mögött részben az húzódik meg, hogy egyre inkább elfogadottá válik a kriptodeviza a világban, a Tesla legutóbbi bejelentése mellett múlt hónapban a BlackRock, a világ legnagyobb alapkezelője tette elérhetővé a bitcoint két alapja számára, és a PayPal után múlt hét szerdán a Mastercard is közölte, hogy a tervezi bizonyos kriptodevizák felvételét a fizetési rendszerébe. Az Egyesült Államok legrégebbi bankja, a BNY Mellon jelentette be múlt csütörtökön, hogy az ügyfelei számára elérhetővé teszi a kriptodevizák tartását és utalását. Valamint hétvégén a Bloomberg arról írt, hogy a Morgan Stanleyhez tartozó Counterpoint Global is fontolgatja, hogy beszáll a bitcoinba.