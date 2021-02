Meglepetést okozott a Rába, a befektetők tépik a részvényeket

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Tegnap délután a piaczárás után tette közzé negyedik negyedéves, illetve 2020-as számait a Rába, és bár az egész évet tekintve nem jók az eredmények, de erős javulás volt látható az év második felében, ami most is folytatódott. Az árbevétel, az EBITDA és az adózott eredmény is javult negyedéves alapon. Ennek köszönhetően ma kilőtt az árfolyam és már közel 8 százalékos emelkedés látható a részvényekben.