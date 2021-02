Péterffy Tamás: Veszélyesen közel kerültünk a rendszer teljes összeomlásához

Ma tartják azt a kongresszusi meghallgatást, amelyen többek között a Robinhood vezetője, Vlad Tenev fog beszélni arról, hogy mi állt a döntés hátterében, mikor korlátozták a kereskedést az olyan mém-részvényekben, mint a GameStop, vagy az AMC. Nem csak a Robinhood, de más brókerek is hasonló korlátozásokat eszközöltek, többek között az Interactive Brokers is, amelynek elnöke, Péterffy Tamás egy interjúban beszélt a január végi helyzetről.

Amire szeretnék rámutatni, hogy veszélyesen közel kerültünk a rendszer teljes összeomlásához és a nyilvánosság látszólag egyáltalán nem tud erről, beleértve a kongresszust és a felügyeletet

– mondta Péterffy Tamás (Thomas Peterffy), az Interactive Brokers alapítója és elnöke a CNBC-nek. A cégelnök a január végi tőzsdei eseményeket részletezte, mely során a közösségi médián szerveződött befektetői csorda rávetette magát és a sztratoszférába küldte az olyan masszívan shortolt részvényeket, mint a GameStop, vagy az AMC.

Péterffy Tamás még múlt hónapban beszélt a MarketWatchnak arról, hogy az úgynevezett short squeez igencsak kellemetlenül érintette a klíringházakat és számos brókercéget arra kényszerített, hogy védeni próbálják magukat a fedezeti követelmények felemelésével, és adott részvényekben való kereskedés korlátozásával, hogy elkerülhető legyen a széleskörű káosz a piacon.

Az Interactive Brokers elnökének szavai azelőtt hangzottak el, hogy sor került volna a ma esedékes kongresszusi meghallgatásra, ahol a Robinhood, és a Melvin Capital igazgatói, valamint a Citadel LLC nevű hedge fundot, és a Citadel Securities nevű árjegyzőt tulajdonló Kenneth Griffin is meg fog jelenni a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottság előtt. Emellett a Reddit vezetői és Keith Gill, egy egyéni befektető is ott lesz, aki gyorsan vált híressé a GameStop őrület alatt – az ő szerepük is fontos volt az eseményekben.

A klíringházak döntő szerepet játszanak a piacokon, a részvényektől a származékos ügyletekig. Péterffy szerint ezek az intézmények álltak az egész ügy középpontjában, emellett azt is kifejtette, hogy a shortolás körüli meglévő protokollok is problémát jelentenek a tőzsdén.

Tehát ahogy az árfolyam emelkedik, a shortosok nemteljesítővé válnak a bróker felé, a brókereknek pedig zárnia kell a pozíciókat és ez még feljebb hajtja az árat, amivel a brókerek nemteljesítővé válnak a klíringház felé és a végén teljes káosz lesz, amit gyakorlatilag lehetetlen elrendezni. Ez majdnem megtörtént

– mondta Péterffy.

A Robinhood egyébként közölte, hogy a cég átlagos napi kockázati értéke (VAR) közel 600 százalékkal ugrott meg, a január 25-i 202 millió dollárról 1,4 milliárd dollárra január 28-ig. A letéti követelmények megugrásával a Robinhoodnak 3,4 milliárd dollár tőkét kellett bevonnia, hogy az ügyfelei folytathassák a kereskedést a platformon – mondta a cég CEO-ja.

Péterffy egyébként azt mondta, hogy a törvényhozók és a felügyelet úgy tudná megoldani a jelenlegi shortolással kapcsolatos problémákat, ha gyakrabban közzétennék az ezzel kapcsolatos adatokat (pl. a shortállományról), valamint a letéti követelmények felemelésével.

(MarketWatch)

Címlapkép: James Leynse/Corbis via Getty Images