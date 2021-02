Rossz a hangulat, nem enyhül az eladói nyomás a tőzsdéken

Az általánosan kedvezőtlen piaci hangulat mellett esik a bitcoin árfolyama is, több mint 8 százalékos mínuszban is járt a jegyzés azt követően, hogy tegnap még új csúcson járt az árfolyam, megközelítve a 60 ezer dollárt. Az látszik ma, hogy nem csak a bitcoin, hanem az azzal általában tandemben mozgó altcoinok árfolyama is jellemzően esik.