Cudar a hangulat az amerikai tőzsdéken: 3%-os mínuszban a Nasdaq

Tovább javult a hazai tőzsdei vállalatok transzparenciája, mindegyik magyar cég jobb eredményt ért el az idei felmérésünkben, mint egy évvel korábban. A blue chipek továbbra is az élmezőnyben vannak, de a midcapek is kezdik beérni őket, sőt, idén egyikük felállhatott a dobogó harmadik helyére - derül ki a Portfolio idén már 20. alkalommal elkészített transzparencia-felméréséből, amelynek szakmai partnere a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) volt, és amely 19 bank, befektetési szolgáltató és alapkezelő bevonásával készült.Az idei felmérés alapján a legtranszparensebb hazai tőzsdei vállalat az OTP lett, a bankot a Mol követi a listán és idén a dobogóra felfért egy midcap is, a Graphisoft Park a harmadik helyet szerezte meg.A hazai tőkepiac egyik legfontosabb eseményén, a BÉT Legek díjátadón a Tőzsde az előző év kiemelkedő teljesítményeit díjazza, a ma megtartott eseményen a Portfolio felmérése alapján a BÉT a kibocsátói transzparencia díjat az OTP-nek, a kibocsátói transzparencia mid-cap különdíjat a Graphisoft Parknak, a legjobb befektetői kapcsolattartónak járó díjat pedig Réthy Róbertnek, a Mol befektetői kapcsolatok vezetőjének adta át.