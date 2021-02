Nem kímélik a Teslát a befektetők, a mai eséssel értékének negyedét vesztette el a cég egy hónap alatt

Tovább ütik ma a Teslát a befektetők az általánosan rossz részvénypiaci hangulat mellett, jelenleg több mint 6 százalékos mínuszban jár az árfolyam, és ahogy az lenni szokott, a Tesla esése magával rántotta a többi elektromosautó-gyártót is, szektorszinten is komoly esésről beszélhetünk.

Kifejezetten rossz hangulat uralkodik ma a részvénypiacokon, a technológiai részvények teljesítenek ma a leggyengébben. A Teslának már tegnap is rossz napja volt, az árfolyam 8,6 százalékos mínuszban zárta a hétfői kereskedést, majd ma még tovább ütötték a befektetők, jelenleg 6,5 százalékos a mínusz, a múlt pénteki záráshoz képest pedig két kereskedési nap alatt 21,3 százalékos esés is volt a papírban. A január végi történelmi csúcsról egyébként már több mint 25 százalékot esett az árfolyam,

tehát alig egy hónap alatt a Piaci értékének negyedét veszítette el a Tesla.

Ahogy lenni szokott, a Teslával tandemben mozognak más elektromosautó-gyártók is, így az egész szektorban komoly mínuszokat látunk.

Az elmúlt időszakban látott, illetve a mai lefordulás a Teslánál elsősorban az inflációs félelmeknek tudható be. A piac egyre jobban tart az infláció megugrásától, ami elsősorban a magas növekedési profillal rendelkező vállalatok számára kedvezőtlen a diszkontráták miatt.

Az Electrek írt arról, hogy a Tesla nem fogad több megrendelést a legalacsonyabban árazott Model Y típusra, de erről az információról nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy nyomást gyakorolhatna az árfolyamra, hiszen a döntés mögött számos különböző ok is meghúzódhat.

Ami viszont egy valószínűbb mozgatórugó az esés mögött, hogy nagyot zuhant a bitcoin árfolyama hétfőn és kedden is, és miután a Tesla korábban 1,5 milliárd dollárért vásárolt a kriptodevizából, így a befektetők ezt is árazhatják most.

