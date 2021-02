Olyan Tesla-gyilkos érkezik a tőzsdére, aminek 800 kilométeres hatótávú elektromos autója van

Az elmúlt közel egy évben nagyon felpörgött az IPO-piac, különösen, ha az elektromosautó-gyártókat nézzük, ami részben a Tesla óriási sikerének betudható, illetve számos makrotényező is az iparág mellett áll, például a szigorodó károsanyag kibocsátási követelmények. Erre a szektorra is jellemző volt, hogy a leggyakrabban SPAC-akvizíció által léptek tőzsdére, mint most a Lucid is, viszont osztatlan sikerről azért nem beszélhetünk, néhány ügyletet, mint például a Fiskert kedvezően fogadták a befektetők, de a Nikola például a botrány után gyorsan visszaadat a rövidtávú emelkedést.

A CCIV nevű biankó vállalat árfolyama közel harmadával esett a volatilis zárás utáni kereskedésben, így az összeolvadás eredményeként létrejövő vállalat piaci kapitalizációja közel 64 milliárd dollár lehet. Összehasonlításként a General Motors piaci értéke 76 milliárd dollár.

A Lucid arról számolt be, hogy az idei év második felében kezdi a gyártást és az első darabok leszállítását a Lucid Air nevű luxusszedánból, amelyről korábban írtunk részletesebben. Eredetileg egyébként azt közölte a cég, hogy a 2021 tavaszán szállítja le az első autókat.

Hosszú növekedési pálya állhat még a Lucid előtt, a gyártó célja, hogy 2022-ben 20 ezer darab autót szállítson le, majd 2026-ban már 251 ezer darabot, viszont ekkorra már a bővítené a termékpalettát más modellekkel is, többek között egy SUV-vel.

A Lucid Air egyébként 77 400 dollártól indul és az első olyan elektromos autó, ami egy töltésre képes 500 mérföldet (805 km) megtenni.

Amikor közölték a Lucid árazását, a Tesla vezére, Elon Musk is bejelentette Twitteren a Model S árának csökkentését, a híres 69 420 dollárra.

The gauntlet has been thrown down! The prophecy will be fulfilled. Model S price changes to $69,420 tonight!