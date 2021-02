Koronavírus: óvatlanabbak lettek az emberek, azért durvul a járvány Horvátországban

Engedélyezésre javasolja a Johnson & Johnson (Janssen) koronavírus-vakcináját az amerikai gyógyszerfelügyeleti hivatal (FDA) mai jelentésében, ami azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akár napokon belül megkaphatja az amerikai engedélyt az oltóanyag. A vállalat már az európai gyógyszerhatóságnak is beadta az engedélyezési kérelmet, ha itt is zöld utat kap az amerikai egydózisos vakcina, akkor Magyarországon is újabb vakcinával bővülhet a kínálat.