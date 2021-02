Nem tud fellélegezni Amerika, jókora mínuszban a tőzsdék

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Rövid iránykeresést követően lefordultak az amerikai tőzsdék, lejjebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is, utóbbi már közel 3,5%-os mínusznál is járt. A kedvezőbb munkanélküliségi adatok sem hozták meg a befektetők kedvét, akik továbbra is az infláció és a magasabb kötvényhozamok miatt aggódnak. Az ázsiai tőzsdéken emelkedés volt látható, míg Európában többnyire szintén pluszban állnak a részvényindexek. Kifejezetten jól teljesítenek a bankok részvényei, mivel a rövid és hosszabb távú kötvényhozamok közötti olló nő, ami segíti a nyereséges működést. Kifejezetten jól teljesített ma a magyar tőzsde, különösen erősen teljesített az OTP, de pluszban volt a többi blue chip is. A bitcoin az 50 ezer dolláros szint környékén mozog.