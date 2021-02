Villámgyors összeomlás és csodálatos feltámadás a tőzsdéken

Egy évvel ezelőtt indult az a tőzsdei pánikeladási hullám, amelyet a kornavírus-járvány világméretű terjedése váltott ki. Bár a pandémia gazdasági válságba taszította a világot, a jegybanki és kormányzati szerepvállalás a pénzbőség ugrásszerű növekedéséhez vezetett, az irdatlan mértékű likviditás pedig megtalálta az útját a tőkepiacok felé és az eszközárak jelentős emelkedéséhez vezetett, sokak szerint olyan mértékben, ami már egyáltalán nem tükrözi a valós gazdasági helyzetet. Az évforduló alkalmából megnéztük, hogy hogy állnak a tőkepiaci árfolyamok a nagy zuhanás előtti szintekhez képest.

Megtalálta az útját a pénz

A világban továbbra is tomboló koronavírus-járvány óriási zuhanást okozott tavaly a különböző eszközök árában, miután a befektetők pánikszerűen kezdték el kivonni a pénz a tőkepiacokról. Az amerikai S&P 500 részvényindexben 2020. február 20-át követően kezdett eszkalálódni az esés, így megvizsgáltuk, hogy ehhez a ponthoz képest a következő egy évben hogyan teljesítettek a különböző eszközosztályok.

Az egy éves időszak vizsgálatából az látszik,

hogy a fontosabb tőkepiaci eszközök többségének ára már magasabban áll, mint a tavaly február végi zuhanás előtti csúcsokon,



a fontosabb nyersanyagok, a vezető részvényindexek és a dollárral szemben a fontosabb devizák árfolyama is erősödött az elmúlt egy évben,

de a listán is jól láthatóan kilóg a bitcoin, amelynek árfolyama közel hatszorosa az egy évvel korábbinak.

Visszapattantak a részvénypiacok

A részvénypiacokon komoly visszapattanást láttunk a márciusi pánikeladási hullám után. Jellemzően az olyan országok tőzsdéi teljesítettek jól, amelyek hatékonyan tudták kezelni a járvány, illetve még a globális pandémia felszálló szakaszában néztek szembe a vírussal, mint Dél-Korea, vagy Kína. A dobogón ott van még a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq is, amely nagyot ralizott annak köszönhetőn, hogy a technológiai vállalatok sok esetben a pandémia és a lezárások nagy nyertesei lettek.

A lista végén olyan országok részvényindexeit látjuk, amelyek gócpontjai lettek a járványnak, ezek jellemzően európai tőzsdék. Abból is látszik egyébként az európai részvénypiac alulteljesítése, hogy az S&P 500 európai megfelelője, a Stoxx 600 3,6 százalékot esett a vizsgált időszakban, tehát teljes egészében egy év alatt sem tudta ledolgozni az esést.

Szárnyaltak a technológiai részvények

A Nasdaq komponensei közül egyértelműen a Tesla volt a sztár, hiszen több szél is fújta Elon Muskék vitorláját. Egyrészt óriási trenddé vált az elektromos autózás (a tőzsdéken is), a Tesla pedig lényegében az egész forradalom reklámarca már a kezdetektől fogva. Emellett látszott az is, hogy a gyártási nehézségek ellenére más autógyártókkal szemben még növelni is tudta az eladásait a cég és az 500 ezer eladott autós célját is elérte tavaly, arról már nem is beszélve, hogy a profitabilis negyedévek után az S&P 500-ba is bekerült, mostanra már nagyobb a piaci kapitalizációja, mint az összes többi hagyományos autógyártónak együttvéve.

Persze nem szabad elfeledkezi a tőzsdei felpattanás húzóneveiről sem, a FAANG részvényekről. Ezek a papírok átlagban 43 százalékkal emelkedtek a vizsgált időszakban, ezek húzták a Nasdaq indexet is, amely 41 százalékot emelkedett egy év alatt. Ezek a papírok egyébként oroszlánrészt vállaltak abban is, hogy az S&P 500 vissza tudott pattanni, hiszen egy ponton a benchmark index súlyának közel negyedét tették ki.

Felemás teljesítmények a magyar tőzsdén

A magyar tőzsde még a zuhanás után egy évvel sem tudta teljesen ledolgozni a korábbi esést, ami javarészt annak tudható be, hogy gyengén szerepelt a két legfontosabb hazai blue chip, a Mol és az OTP, amelyek továbbra sem tudtak visszakerülni a zuhanás előtti szintre, pedig ciklikus papírok, és a vakcinaoptimizmus alaposan felhajtotta az árfolyamukat az első jelentős novemberi vakcinabejelentés után.

A vizsgált időszak sztárpapírja a magyar tőzsdén egyértelműen a CIG volt a BUX-komponensek közül, itt az emelkedés nagy részére július közepétől került sor, miután az Opus, mint nagytulajdonos vezetésével egy hazai biztosításpiaci erőközpont felépítésére, az életbiztosító irányváltására készültek a vállalatnál, a cég részvényeinek kereskedésében a forgalom a korábbi sokszorosára emelkedett, az árfolyam pedig szárnyalt.

Nagy fordulat történt a Waberer'snél is, ahol az Indotek Csoport (és más nagytulajdonosok, például Wáberer György) megjelenésével a befektetők reményei szerint a fuvarozási-logisztikai vállalat alapos átalakítására kerülhet sor, ennek megfelelően ralizott az árfolyam az elmúlt egy évben.

A blue chipek közül a Richter remekelt, az árfolyama új történelmi csúcsra emelkedett. A járványhelyzet miatt a gyógyszercégek a befektetők fókuszába kerültek, ráadásul a Richter értékesítése egyébként is jól alakult, az árfolyam ötödével magasabban áll most, mint egy éve.

Dollárgyengülést hozott a pénzpumpa

A példátlan mértékű gazdaságélénkítő lépések és az ultra laza monetáris politika a dollár jelentős gyengüléséhez vezetett az elmúlt egy évben. A koronavírus által kiütött gazdaság feltámasztására az amerikai jegybank még jobban megnyitotta a pénzcsapokat, részben ennek tudható be, hogy az euró és számos fejlődő piaci deviza jelentősen erősödött a dollárral szemben a tavalyi részvénypiaci pánikot követő egy évben.

Sztárok lettek a kriptodevizák

Igazi slágerterméknek számítottak a kriptodevizák a válság alatt, a fontosabb virtuális pénzek árfolyama sokszorosára emelkedett az elmúlt egy évben. A legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin árfolyama közel hatszorosára emelkedett, de vannak olyan kriptodevizák is, amelyek még ennél is nagyobbat raliztak.

Sokan nevezik digitális aranynak a bitcoint az értékőrző tulajdonsága miatt, ami lehetővé teszi, hogy az infláció elleni hedgeként használják. Azt hozzá kell azért tenni, hogy menedékeszköznek azért túlzás lenne nevezni a BTC-t, hiszen továbbra is irgalmatlan volatilitása van, a márciusi esésben is legalább akkorát zuhant az árfolyama, mint amekkorát a részvénypiacokon láthattunk. Azóta viszont számos bejelentés érkezett, amelyek alapján a kriptodeviza egyre szélesebb körben elfogadott befektetési eszközzé és fizetőeszközzé vált, a PayPaltól kezdve, a Teslán át, egészen BlackRockig számos nagyvállalat állt be a bitcoin mögé, részben ennek volt köszönhető az eszköz jó teljesítménye.

Raliztak a nyersanyagok

A nyersanyagokon belül elég erős szórás látszik, a réz árfolyama jelentősen emelkedett tavaly február óta. A réz a gazdaság egyik legfontosabb alapanyaga, amelyet használnak a telekommunikációban, az elektronikában, a jármű- vagy az építőiparban is, a széleskörű felhasználhatósága miatt gyakran Dr. Réz-ként hivatkoznak erre az ipari fémre, mivel a kereslet és az árfolyam emelkedése jellemzően a gazdasági fellendülés előszele szokott lenni.

Az ezüst felülteljesítő volt az arannyal szemben, ami részben annak tudható be, hogy a kereslet várhatóan itt is emelkedni fog, az Ezüst Intézet becslései szerint nyolc éve a legmagasabb szintre, emellett menekülő eszközként is sokan használják, de ipari felhasználása is fontos az elektronikában és a napelemekben, tehát összességében az látszik, hogy több driver van az ezüst, mint az arany mögött.

Az olaj árfolyama is képes volt ledolgozni azt az összeomlást, amit a tavalyi keresleti és kínálati sokk okozott, az árfolyam már magasabban áll, mint egy éve, ami részben a világgazdaság újraindítása és a gazdaság további felpörgésével kapcsolatos várakozásoknak köszönhető, de a kitermelésben látszó szűk keresztmetszet is felfelé húzza az árfolyamot.

A mezőgazdasági nyersanyagoknál is érdekes trend rajzolódott ki, az tenyészállatok ára csökkent, míg a tartósabb élelmiszereké, mint a szójabab, vagy a kukorica ugrásszerűen nőtt az elmúlt egy évben.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images