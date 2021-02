Növekedési pályán a Magyar Telekom, csak egyelőre az osztaléka nem

Jó éve volt 2020 a Magyar Telekomnak, emelkedett a bevétel és a profit, és még a menedzsment előrejelzéséhez képest is jobban teljesített a cég, joggal várhatnák a befektetők, hogy az osztalék is hízik, de nem. Sok pénzt költöttek 5G frekvenciákra, emiatt a részvényesi javadalmazás szinten marad, de az összetétele változik: kevesebb osztalék, több részvényvisszavásárlás. Sebaj, majd jövőre, a cég vezetése ugyanis növekvő pályára állítaná a részvényesi javadalmazást már csak az a kérdés, mennyire bátran közelítik az osztalékot a szabad cash flow alapján kifizethetőhöz. Bőven van tér felfelé.

2020

Erős volt a tavalyi negyedik negyedév a Magyar Telekomnál, a bevételek 3,6, az EBITDA 8,6, az adózott eredmény pedig 22,9 százalékkal lett magasabb, mint egy évvel korábban. Ráadásul minden fontosabb eredménysoron az elemzői várakozásoknál is magasabb számokat hozott a vállalat.

Ha az egész éves számokat nézzük, gyakorlatilag minden fontosabb sarokszám esetében, amire a menedzsment célszámot adott, jobban teljesített a vállalat, mint amit a cégvezetés célként tűzött ki.

A negyedik negyedévben a bevételek 3,6 százalékkal 188,9 milliárd forintra nőttek, a bővülés mögött a vezetékes és mobil szolgáltatási bevételek magasabb hozzájárulása és a növekvő készülékértékesítés áll. Az egész évben a bevételek 1 százalékkal 673 milliárd forintra nőttek. Tovább folytatódott az ügyfélszám növekedése, tavaly Magyarországon a vezetékes szélessávú előfizetések 7,5 százalékkal, a TV-előfizetők száma 6,9 százalékkal, a mobil előfizetők száma 1,1 százalékkal nőtt. A mobiladat felhasználás minden eddiginél magasabbra emelkedett, 6,4 GB/hó átlagos szinten állt 2020 negyedik negyedévében, 2020 egészében 47 százalékkal magasabb, mint 2019-ben.

A mobil bevételek 3,6 százalékkal nőttek a negyedévben, itt a bővülést az adatbevételek és a készülékértékesítés bevételeinek növekedése adta, a vezetékes bevételek 5,4 százalékkal emelkedtek, emögött a szélessávú internet bevételek, a TV- és a készülékértékesítési bevételek növekedése áll, a rendszerintegráció/IT bevételek stagnáltak, az év egészében viszont 10 százalékos volt a visszaesés, elsősorban a magyarországi közszféra számára végzett alacsonyabb implementációs projekt volumen miatt, melyet nem tudtak ellensúlyozni az észak-macedóniai testre szabott projektekből származó magasabb bevételek.

A Telekom bevételeinek közel ötödét már a készülékértékesítés adta a tavalyi negyedik negyedévben.

Az észak-macedón operációban a bevételek 18,9, az EBITDA 29,5 százalékkal ugrott meg a negyedik negyedévben, de az év egészében is 10,4 illetve 7,8 százalékos volt a növekedés, a növekedést részben az okozott, hogy az euróhoz kötött dénár árfolyama erősödött a forinthoz képest. A negyedévben a csoport bevételének és EBITDA-jának is 10 százalékát szállította az észak-macedón leánycég. A menedzsment itt arra számít, hogy a gazdaság fellendülésével az ügyfelek telekommunikációs kiadásai is emelkedni fognak és a csoport ki fogja tudni majd használni az erős piaci pozícióit.

A negyedévben az EBITDA 8,6 százalékkal 62,6, az év egészében 2,4 százalékkal 225,9 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA AL 9,9 százalékkal 56,6 milliárd forintra, az egész éves EBITDA AL pedig 2,5 százalékkal 202,6 milliárd forintra nőtt. Az eredmény javulása mögött a közvetett költségek javulása és a bruttó fedezet emelkedése áll.

Menedzsmentvárakozás

Változtak a 2021-es tervek is a 2020-as számok fényében, most már 1-2 százalékos bevételnövekedést vár a menedzsment, a capex a 2020-ashoz képest változatlan lehet idén, vagyis a 2019-eshez képest jóval magasabb lehet a beruházási költség.

Középtávú kitekintést is adott a menedzsment, a bevétel és az EBITDA 2024-ig éves átlagban 1 százalékkal növekedhet, a szabad cash flow 1-2 százalékkal, a részvényesi javadalmazás pedig tovább növekedhet a szabad CF és az adózás utáni eredmény figyelembe vételével.

Az osztalékkal kapcsolatban kiemelten fontos szabad cash flow a spektrum licensz nélkül tavaly 69,5 milliárd forint volt (az 5G frekvenciavásárlással együtt 15,3 milliárd forint), 2021-re a menedzsment nagyjából változatlan vagy enyhén növekedő szabad cash flow-val számol, és a 2024-ig adott kitekintésben évente átlagosan 1-2 százalékkal növekedő cash flow-t vetítettek előre, ez alapján, nagyobb frekvenciavásárlási költségek nélkül

részvényenként akár 70 forint körüli osztalékot is kifizethetne a Magyar Telekom.

A menedzsment a részvényesi javadalmazásban növekedést vetített előre,

nagy kérdés, hogy a következő években mennyire gyorsan közelíthet a szabad cash flow alapján kifizethetőhöz a tényleges kifizetés.

Ennek az első tesztje a 2021-es eredmény utáni osztalék lesz 2022-ben, ha ugyanis nem jön idén nagyobb kiadás, akkor a Telekom 70 milliárd forint körüli szabad cash flow-t termel majd 2021-ben,

azt pedig alaposan meg kell majd indokolni, hogy ennek miért csak egy töredékét fizetik ki osztalékként.

Arról, hogy mit gondolunk a Magyar Telekom osztalékjavaslatáról, itt írtunk részletesebben.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images