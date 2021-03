Elindult a gyártás a Vitesco debreceni üzemében

Csúcstechnológiát képviselő autóipari elektronikát és sebességváltó érzékelőket gyárt a Vitesco Technologies debreceni üzeme, amely a tervek szerint a jövő év közepéig 450 új munkahelyet teremt. Az Ipar 4.0 koncepció szerint létesült, önvezető szállító robotokkal és intelligens megoldásokkal működő üzem tovább erősíti Magyarország globális autóipari jelentőségét is.

A jövőben a modern meghajtás-technológiára szakosodott cég 7000 négyzetméteren csúcstechnológiás elektronikát és sebességváltó érzékelőket gyárt majd Debrecenben az összes hajtásrendszerhez – a teljesen elektromos autóktól a plug-in hibrideken át a villamosított belsőégésű motorral működőkig bezárólag. A cég az összesen mintegy 100 millió eurós (hozzávetőleg 35,9 milliárd forintos) beruházásával 450 munkahelyet teremt 2022 közepéig.

Rendszerszinten a villamosítás és az elektronika iránti egyre növekvő kereslethez igazítjuk a vállalatunkat

– emeli ki Andreas Wolf, a Vitesco Technologies vezérigazgatója. Hozzáteszi:

Az új, debreceni gyártóüzemünkkel tovább terjesztjük európai gyártási hálózatunkat, így teljes egészében kézben tudjuk tartani vásárlóink egyre növekvő keresletét a kiváló minőségű, hatékony és tiszta hajtástechnológia iránt

Az első jelentősebb Debrecenben készülő gyártás a fröccsöntő technológiával készülő sebességváltó-vezérlő lesz. A hagyományos eszközökhöz képest ezek nem csak könnyebbek és stabilabbak, de számottevően kevesebb lépést is igényel a gyártásuk, amely az innovatív fröccsöntő technológiának köszönhető. Ennek során a hagyományosan egy nyomtatott áramkörre rendezett elektronikus alkatrészek teljes egészében a műanyagba vannak ágyazva. Ehhez a Vitesco Technologies új típusú, nagy precizitású fröccsöntő folyamatokat és új, különösen ellenálló műanyagokat használ.

Az elektronikus vezérlőrendszerek mellett a debreceni termelőüzem az elektromos mobilitás és a villamosítás számos más területét is lefedi, köztük a mild hibrideknél használható 48 voltos szíjhajtású indítógenerátorokat.

A Vitesco Technologies új üzeme esetén is az LEED-tanúsítvány elérésére törekszik. A Vezető Szerep az Energetikai és Környezetvédelmi Tervezésben (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) az ökológiai építkezés osztályozására 1998-ban az amerikai zöld építési tanács által létrehozott rendszer. A nemzetközileg is elismert arany fokozatot kizárólag a szigorú követelményeknek és előírásoknak megfelelő projekteknek adják a környezetbarát, erőforrás-hatékony és fenntartható megoldásokért. Például azért, hogy saját napelemeket használnak az épület energiatermelésére és következetesen újrahasznosítják a keletkező hulladékot. Emellett a létesítmény teljesen integrált épület- és energiagazdálkodási rendszerrel is rendelkezik, amely folyamatosan ellenőrzi az épület paramétereit a pillanatnyi igényeknek megfelelően. 2019 májusában a tervezés és a szerkezet már előzetes tanúsítványt kapott. A végleges tanúsítvány 2021. március végére várható.

Összhangban az Ipar 4.0 koncepcióval az üzem rugalmas tervezésű, önvezető szállító robotokkal a gyártócsarnokban, intelligens raktárkezelési rendszerrel, számítógép-vezérelt karbantartási rendszerekkel és egyéb, automatizált épületfunkciókkal.

Címlapkép: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images