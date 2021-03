Érkezhet a mentőcsomag, erősen indul a hét a tőzsdéken

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,3 százalékos erősödése mellett, a CAC 1,4 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 1,2 százalékot emelkedett. Az olasz tőzsde is feljebb került 1,3 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 1,6 százalékot emelkedett. A jó hangulat részben annak köszönhető, hogy múlt pénteken az amerikai képviselőház elfogadta az újabb körös, 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot. Emellett a kötvénypiac is megnyugodni látszik, a 10 éves amerikai államkötvény hozama 1,61 százalékról 1,4 százalékra csökkent, és az európai kötvényhozamok is estek a múlt pénteki csúcsokról.