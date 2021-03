Itt a reddites csorda új célpontja, már népszerűbb mint a GameStop

Tegnap hatalmas emelkedés volt látható a Rocket nevű cég részvényeiben, amely főleg jelzáloghitelezéssel foglalkozik, és nagyon hasonlónak tűnnek a mostani árfolyammozgás körülményei, mint amit a GameStop vagy az AMC esetében lehetett tapasztalni korábban. Egyrészt itt is rendkívül magas a shortállomány, másrészt a tegnapi nap végén már többször került említésre a reddites WallStreetBets nevű fórumon, mint bármelyik másik papír. Emellett pedig mémként is tökéletesen megállja a helyét, mivel a cég nevét rakétaként lehetne lefordítani, ami népszerű emoji volt mostanában a kisbefektetők körében.

A Rocket kereskedését többször is le kellett állítani a tegnapi kereskedésben a nagy árfolyammozgások miatt, összesen több mint 367 millió részvény cserélt gazdát, amely a vállalat történetének legforgalmasabb napja volt.

Ez a nagy kilengés, amihez nem társult hasonlóan nagyívű bejelentés, gyanúsan emlékeztet a GameStop vagy az AMC részvényeinek mozgására, amit a reddites befektetők hajtottak fel korábban.

Ezt a feltételezést erősíti az is, hogy a részvények shortállománya meglehetősen magas, és a vállalatot említő kommentek száma is jelentősen megnőtt a fórumokon az előző napokban, mint amilyen a WallStreetBets is.

Az említések számát mutatja az alábbi ábra is, amely a reddites WallStreetBets leggyakrabban említett papírjait mutatja a tegnapi nap végén. Ebből látható, hogy a Rocket már népszerűbb volt, mint a GameStop.

Forrás: Reddit (r/wallstreetbets)

Elképzelhető tehát, hogy itt is egy úgynevezett „short squeeze” látható, vagyis a nagy vételi érdeklődés mellett emelkedő árfolyam olyan veszteséget okoz a shortosoknak, hogy inkább visszaveszik a papírokat, és zárják a pozícióikat. Ez pedig természetesen duplán hajtja fölfelé az árfolyamot.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Rocket magyar megfelelője a rakéta, ami meglehetősen népszerű emoji a redditesek körében, akik sokszor említik, hogy a Holdra küldenének egyes részvényeket az árfolyam vonatkozásában. Nem lenne meglepő, ha ez az egybeesés is szerepet játszana az emelkedésben, mivel ilyen szempontból akár egy mémnek is tekinthető.

A Barclays elemzője, Mark DeVries szerint:

Ez megint egy kisbefektetők által vezérelt mozgásnak tűnik, és feltehetően kiszorították a shortosokat vele.

A Rocket részvényeire mintegy 1,2 milliárd dollár értékű shortállomány volt érvényben a hétfői kereskedési nap végén, ami a közkézen forgó papírok mintegy 46 százalékát teszik ki, holott ez az arány február elején még csak 35,5 százalékos volt az S3 Partners adatai alapján. Ezzel a Rocket a bankszektoron belül az ötödik legnagyobb short.

A jelzáloghitelezéssel foglalkozó vállalat egyébként gyorsan növekedett az elmúlt időszakban, de néhányan arra figyelmeztettek, hogy az Egyesült Államok lakáspiaca lelassulhat az idei évben még annak ellenére is, hogy az alacsony kamatok miatt népszerű a refinanszírozás. Emiatt a tavaly augusztusban a tőzsdén debütáló Rocketnek is kevesebb tőkét sikerült bevonnia.

A vállalat kilátásairól persze szintén megoszlanak a vélemények, a Jefferies elemzője, Ryan Carr például a korábbi 27,5 dollárról 30 dollárra emelte meg a Rocket célárát, mivel a negyedik negyedéves eredmények jobban alakultak a vártnál.

A Rocket árfolyama tegnap 71 százalékot emelkedett, idén pedig már 105 százalékos pluszban van, és természetesen történelmi csúcson.

Címlapkép: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images