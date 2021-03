Scope Ratings: pozitív felülvizsgálat alatt a 4iG

A Scope Ratings pozitív felülvizsgálat alá helyezte a 4iG-t a Hungaro DigiTel (HDT) többségi, 75 százalékost tulajdonának megszerzésére vonatkozó tranzakció bejelentését követően.

A Scope Ratings 4iG BB-kibocsátói és BB-fedezetlen adósságra vonatkozó minősítését is felülvizsgálat alá helyezte egy lehetséges felminősítés okán.

A Scope Ratings úgy véli, hogy a HDT tranzakció sikeres lezárása kedvezően hatna a 4iG üzleti kockázati profiljára a HDT hosszútávú szerződéses struktúrájának, az új iparágba való belépésnek (távközlés) és a magasabb EBITDA-marzsnak köszönhetően. A 4iG pénzügyi kockázati profiljára gyakorolt lehetséges pozitív hatás főként az ügylet szerkezetének köszönhető, ugyanis az akvizíciójelentős részét a 4iG új részvények kibocsátásával finanszírozza.

A Scope Ratings szorosan figyelemmel kíséri a HDT tranzakcióval kapcsolatos fejleményeket és a 4iG egyéb akvizíciós tevékenységét. A 4iG BB-kibocsátói minősítése egy fokozattal módosulhat a 4iG üzleti kockázati profiljának megerősödése és a hitelmutatók jelentős javulása esetében az előző minősítéshez képest. A Scope Ratings a következő néhány hónapban határoz a felülvizsgálati státuszt illetően. A BB-kibocsátói minősítés mellett a ScopeRatings vizsgálja a 4iG fedezetlen adósságára vonatkozó BB-besorolást is. A Scope előzetes véleménye szerint a társaságfelminősítésére az is pozitívan hathat, hogy a 4iG 2021 első félévében tervezett 15 milliárd forintos kötvénykibocsátása sikeres lesz. Az alacsony kamatok és kedvező futamidő mellett, az is előnyt jelenthet, hogy a forrásból a vállalat további akvizíciókat tervez.

(Scope Ratings)