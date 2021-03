Javul a hangulat, dolgozzák le a korábbi mínuszokat a tőzsdék

A nyitástól távolodva továbbra is negatív hangulat uralkodik az európai piacokon, a magyar tőzsde is mínuszban jár. Szektorszinten gyengén teljesítenek ma a légitársaságok és az utazási cégek, a bányavállalatok részvényei, illetve a pénzügyi szektor is. Ronthatja a hangulatot az is, hogy Olaszország nem engedélyezte a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinájának Ausztráliába történő kivitelét, és az Európai Bizottság támogatta a döntést.