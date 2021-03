Tombol a koronavírus harmadik hulláma, mi lesz a magyar tőzsdével?

A BUX jól teljesített februárban, emelkedett a hónap során és már közelíti a koronavírus-járvány előtti szinteket, ezzel pedig a történelmi csúcsát is. Ezt segítette a kedvezőbb nemzetközi hangulat is, egyedül a technológiai cégekben gazdag Nasdaq teljesített gyengén az elmúlt hetekben. A befektetőket elsősorban a növekvő kötvényhozamok és az inflációval kapcsolatos aggodalmak bizonyították el, ami még március elején is meghatározza a befektetői hangulatot, a továbbra is tomboló koronavírus-járvány mellett.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Havi rendszerességű felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket a BUX és a forint kilátásairól, valamint a kedvenc részvényeikről és a legkevésbé kedvelt papírjaikról a magyar tőzsdén.

A március elején készített felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.