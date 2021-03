Vegyes zárás Amerikában

Emelkednek a tengerentúli tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékos erősödése mellett, a CAC 0,7 százalékkal került lejjebb, míg a FTSE 100 0,7 százalékot emelkedett. A milánói börze is feljebb került 0,9 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,7 százalékot erősödött. A felemás gazdasági adatokat emészthetik ma a befektetők, Kína exportja nagyot nőtt az év első két hónapjában, ami javuló globális keresletre utal. Ezzel szemben januárban csökkent az ipari termelés Németországban, miután az előző nyolc hónapban még növekedést jegyeztek fel, és az elemzők a tárgyhónapra is növekedést vártak. Mindemellett az amerikai szenátus elfogadta az 1900 milliárd dollár mentőcsomagot, így megvan rá az esély, hogy azt már március 14. előtt törvénybe iktathatják, amikor is a jelenlegi munkanélküli segélyek lejárnak. A rendszerbe jutó további nagymértékű likviditás is javíthatja a hangulatot ma a tőzsdéken.