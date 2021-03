Újabb fordulat a GameStop-sztoriban, felrobbant az árfolyam

Több mint 40 százalékot ralizott a GameStop árfolyama hétfőn és más mém-részvények is nagyot emelkedtek, miután a videójáték-kiskereskedő kedvező híreket közölt a profilváltással kapcsolatban. Emellett a befektetők azt is árazhatták, hogy a kisbefektetők az újabb gazdaságélénkítő csomagból kapott csekkjeiket a részvénypiacokon fogják befektetni.

Nagyot emelkedett a GameStop árfolyama hétfőn, miután a cég bejelentette, hogy a Chewy társalapítóját, Ryan Cohent nevezte ki egy új bizottság élére, amely a videójáték-kiskereskedő e-kereskedelmi átalakulásáért felelős. A GameStop árfolyama 41,2 százalékos emelkedést követően 194,5 dolláron zárt.

Az egyik fő ok, amiért a nagy Wall Street-i hedge fundok masszívan shortolták a GameStoppot, hogy a cég üzleti modellje, mely szerint fizikai üzletekben árul videójátékokat, a jövőben nem fog működni. Épp ezért nagy szó az e-kereskedelem felé való elmozdulás, hiszen a legtöbben már online vásárolják a különböző videójátékokat.

A kisbefektetők kedvenc részvényei közül egyébként több is ralizott hétfőn, ami részben annak volt betudható, hogy az amerikai szenátus hétvégén elfogadta az 1900 milliárd dolláros mentőcsomagot, ami 1400 dolláros közvetlen kifizetéseket is tartalmaz az amerikaiak számára, melynek egy részét a részvénypiacokon fektethetik be.

A Deutsche Bank múlt havi felmérése egyébként azt mutatta, hogy a kisbefektetők a csekkjeik több mint harmadát fektetnék be a tőzsdén, ami közel 170 milliárd dollár tőkebeáramlásnak felelne meg. A bank felmérése szerint a megkérdezettek 53 százaléka fektette már be a korábbi stimulus csekkekből kapott pénzt a tőzsdén.

Néhány elemző szerint a GameStop mostani ralijában megint csak szerepet játszhat a korábban sokat emlegetett short squeez, hiszen a GameStop short állománya 1,9 milliárd dollár, vagy a közkézhányad 25,4 százaléka volt hétfőn, míg egy héttel korábban még 32,6 százalék - derült ki az S3 Partners adataiból, a cég vezérigazgatója pedig közölte, hogy az elmúlt egy héten 538 millió dollár értékben zárhattak short pozíciókat.

(Reuters)

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images