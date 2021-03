A magyar tőzsde az élen, jó a hangulat Európában

Az elmúlt egy év arról szólt, hogy a lezárások és a járvány által kiváltott gazdasági válság alatt reménykedve figyeltük, mikor lesz végre biztonságos és hatásos vakcina a koronavírus ellen. Mindenki bízott benne, hogy a megszokott 10 év körüli fejlesztési időszak lerövidül, de még a legoptimistábbak sem hitték, hogy 2020 végén már megkezdődhet az oltás a nyugati országokban. Számos nagy gyógyszercég és kisebb biotechnológiai vállalat is becsatlakozott a versenyfutásba a hatásos vakcináért, példátlan erőforrásokat és összegeket vetettek be állami pénzekkel megtámogatva azért, hogy minél előbb legyen engedélyezett koronavírus-vakcina a piacon. De nyilván nem csak azért tették mindezt a gyógyszergyártók, hogy megszabadítsák a világot a veszélyes vírustól, hanem azért is, mert pénzt akartak keresni, komoly dollármilliárdok forognak kockán, aki nyer, az nagyot szakíthat, aki pedig elbukik, az jelentős veszteségeket szenvedhet el, a kutatásokba ölt milliárdokon túl a reputációjuk is sérül.