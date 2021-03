Drónt használnál? Drónvizsga és felelősségbiztosítás is kell hozzá

Drónvizsga, regisztráció, felelősségbiztosítás, légtérhasználati előírások maradéktalan betartása. 2021-től új szabályoknak kell megfelelniük a pilóta nélküli légi járművek üzembentartóinak. Az alapképzés, illetve a drónvizsga nemcsak a biztonságos üzemeltetés miatt fontos, de a biztosítási kártérítésnek is elengedhetetlen feltétele - hívta fel a figyelmet a Groupama Biztosító. Az ingyenes drónpilóta alapképzésre és a 4600 forintos vizsgára 16 éves kortól lehet jelentkezni a Közlekedéstudományi Intézet honlapján.

A drónipar az elmúlt két év egyik legdinamikusabban fejlődő ágazata a világban, a szórakozáson, kedvtelésen túl egyre több területen ismerik fel az alkalmazásában rejlő, folyamatosan megnyíló újabb és újabb lehetőségeket. Legyen szó forgalomirányításról, áruszállításról, ipari berendezések működésének emberi, és sok esetben veszélyes ellenőrzésének kiváltásáról.

„A mentődrónok ma már életeket mentenek, egy baleset vagy egy természeti csapás következményeinek gyors felmérésében vagy a mentéshez szükséges eszközök helyszínre szállításában is tudnak segíteni. Ezen túlmenően az életkörülményeink, az életminőségünk javításában is komoly szerepet játszanak. Gondoljunk csak arra, hogy a zsúfolt városokban megoldhatják a sürgősségi gyógyszerszállítást, vagy a mezőgazdaságban sokkal célzottabban juttathatják el a növényvédőszereket, ezzel is csökkentve a környezet vegyianyag terhelését ” – sorolja Pál Károly, a Drónpilóták Országos Egyesületének elnöke azokat a területeket, amelyek folyamatosan új, korábban elképzelhetetlen lehetőségeket kínálnak az ágazat fejlődésére.

Nem játék

Nemcsak a robbanásszerűen fejlődő ipari felhasználásuk nyújt újabb távlatokat, a drónok terjedése kitágítja a hobbi felhasználók lehetőségeit is. Fontos észben tartani, hogy amennyiben a pilóta nélküli eszköz meghaladja a 120 grammot, vagy rendelkezik adatrögzítővel, vagy a távpilótától messzebbre repül, mint 100 méter, akkor már drónnak, és nem játéknak minősül, és az ilyen eszközökre is a 2021. februárjától életbe lépő új szabályok vonatkoznak.

Jogsi és kötelező – épp úgy, mint az autóknál

A drónok üzemeltetésének szabályai számos területen megegyeznek a gépjárművekre vonatkozó előírásokkal. Itt is szükség van például vizsgára és kötelező felelősségbiztosításra. Bár a repülési szabályok betartásával a drónbalesetek elkerülhetőek, van példa rá, hogy kárt okoz egy ilyen eszköz, akár egy műszaki hiba miatt. Ilyen volt pár évvel ezelőtt Budapesten, a Lánchídnál egy autó szélvédőjét betörő drón esete is.

A Groupama Biztosító évek óta együttműködik a Drónpilóták Országos Egyesületével annak érdekében, hogy a drónokra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítási konstrukcióját az iparág hazai fejlődéséhez, valamint a jogszabályi változásokhoz igazítsa.

„A felelősségbiztosítás a drónok esetében is az okozott kár megtérítését, az üzembentartó, illetve a kárt elszenvedett személy biztosítási védelmét szolgálja. A pilóta nélküli légi járműveknél is üzembentartói felelősségről beszélünk, vagyis, ha a drón üzemeltetője kölcsönadja valakinek a gépét, akkor neki kell meggyőződnie arról, hogy az adott személynek rendben van-e a „jogosítványa”. Éppen úgy, mintha valaki a kocsiját adja oda egy ismerősének, rokonának” – mondja Balázs András, a Groupama Biztosító Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítási főosztályvezetője.

A drónvizsga megléte azért is kiemelten fontos, mert a kötelező felelősségbiztosítás csak akkor térít, ha a reptetőnek van érvényes vizsgája. Az üzembentartónak, amennyiben más reptetné drónját, a biztosítás érvényessége miatt is feltétlenül figyelembe kell vennie, hogy a reptető személye az, akinek érvényes drónvizsgával kell rendelkeznie. A hobbicélokra tervezett eszközök használatára vonatkozó vizsga 16 éves kortól tehető le, melyről részletesen írunk keretes írásunkban.

Drónvizsga, jogosítvány hobbi felhasználóknak és profiknak

Drónpilóta alapképzésre és vizsgára Magyarországon a Közlekedéstudományi Intézet weboldalán lehet jelentkezni 16 éves kortól. A tanfolyam ingyenes, viszont a vizsgadíj 4600 forint, melyet az e-Titán rendszerbe bejelentkezve lehet befizetni. A felkészülést online is meg lehet oldani, viszont az elméleti vizsgát személyesen kell letenni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontban. A jogosítvány megszerzéséhez a 40 feleletválasztós kérdésből álló teszten legalább 30-ra kell helyes választ adni. Ez a vizsgabizonyítvány az A1-es és az A3-as kategóriában, alapvetően hobbicélokra tervezett eszközök használatára, úgynevezett nyílt műveletek végrehajtására jogosít fel lakott területen kívül, attól legalább 150 méterre és legfeljebb 120 méteres magasságban.

Ezt a vizsgát a hivatásos, üzleti felhasználóknak is le kell tenniük mielőtt tovább lépnének a speciális vagy engedélyköteles műveletekhez szükséges A2-es, az előbbinél komolyabb felkészültséget, tudást igénylő szintre. Aki jól tud németül vagy vállalja a valamilyen fordítóprogram használatával járó bizonytalanságot, Ausztriában, az ottani kijelölt hatóságnál is megszerezheti a jogosítványt.

Mi a teendő drónbalesetnél?

A gépkocsival okozott vagy elszenvedett balesetekhez hasonlóan személyi sérülés esetén azonnal értesíteni kell a mentőket és az illetékes hatóságokat. Minden balesetről, káreseményről értesíteni kell a biztosítót is. Balázs András megjegyezte: a hazai drónipar fejlődésével és a szabályozás finomodásával egyre fontosabbá válik a használat jellegéhez igazított és a jogszabályoknak minden részletében megfelelő drón felelősségbiztosítási konstrukció kiválasztása. Akár a földön, akár a levegőben.

