Gigacsomag jön az Egyesült Államokban, történelmi csúcson a Dow Jones

Ritkán telik el olyan nap, amikor ne történne valami a Tesla frontján. Ha éppen a céggel nem történik semmi, és még Elon Musk is csak visszafogott tweet-ekkel szórakoztatja a gyülekezetet, akkor is szinte biztosak lehetünk benne, hogy az árfolyamban lesz olyan mozgás, ami figyelemre méltó. Az azonban még ennél a vállalatnál is ritka, hogy jó pár hétnyi esés után közel 20%-kal pattan fel a részvény egyetlen nap alatt. Tegnap éppen ez történt. Ilyenkor nemcsak a Tesla-t, de azokat a papírokat is érdemes megnézni a technikai elemzés szemszögéből, amelyeket a piac hasonlóan kezel: ugyanúgy magas reményeket, nagy növekedést, és közel azonos nagyságú kockázatokat rendel hozzájuk: vagyis a falkához tartoznak.