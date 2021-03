A Nyomdát is megviselte a koronavírus-járvány

A Nyomda eredményein is nyomot hagyott a koronavírus-járvány, a negyedik negyedévben csökkent a társaság árbevétele az előző év azonos időszakához viszonyítva – derült ki a társaság ma, piaczárás után közzétett gyorsjelentéséből. Viszont a visszaesés mértéke mérséklődött a megelőző két negyedévhez képest és biztató az is, hogy a nettó eredmény és az EBITDA szintjén növekedésről számolt be a vállalat az október-decemberi időszakban.