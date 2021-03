Energetikai előírások: a Masterplastra nincs hatása az új rendeletnek

A legújabb magyar közlöny egyik rendelete újabb egy évvel kitolta a közel nulla energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazásának határidejét. Ez érintheti elméletben a Masterplastot, amelynek szigetelőanyag-üzletága nagyban épít az energetikai szigorításokból adódó keresletre. A cég azonban kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy nincs érdemi hatása az üzletmenetre és nem befolyásolja a cég növekedési kilátásait.

A legfrissebb magyar közlöny egyik rendeletében ismét kitolták a közel nulla energiaigénnyel kapcsolatos előírások alkalmazásának határidejét. Az eredeti tervek alapján 2020. december 31-e után az új építésű lakásoknak és házaknak legalább BB energetikai besorolással kellett volna rendelkezniük, hogy használatbavételi engedélyt kaphassanak, de végül fél évvel kitolták ezt a határidőt. Most pedig újabb egy évvel csúszik a határidő, a legújabb rendelet értelmében a közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2022. június 30-tól kell alkalmazni.

A magyar tőzsdei társságok közül ennek az új rendeletnek a Masterplastnál lehet hatása, a vállalat szigetelőanyag-üzletágának ugyanis jelentős keresletet jelentenek az energetikai szigorítások. Az új szabályozás hatása nem nyilvánvaló, elméletben azt is jelenthetné, hogy későbbre tolódik ez a kereslet, de a gyakorlatban aki most építtet, vagy építtetni tervez, az feltehetőleg már tervez a szigeteléssel.

A nagyobb sztori most a cégnél az új egészségipari üzletág, amely a fő profit driver lehet a következő években a vállalatnál, viszont a szigetelő anyagok és rendszerek még mindig a vállalat legnagyobb bevételű üzletága, így az iparág kilátásait érintő bármi változás hatással lehet a részvények körüli befektetői hangulatra.

A Masterplast a kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy "A halasztásnak nincs érdemi hatása a Masterplast üzletmenetére és semmilyen módon nem befolyásolja a növekedési kilátásainkat. Ez inkább arról szól, hogy a korábban indult projektek esetében is zökkenőmentes legyen a használatba vételi engedélyek megszerzése. Az újabb projekteknél eleve a szigorúbb követelmények szerint méretezik a szigeteléseket, és a lakossági-családi házas felhasználásnál is az a jellemző gondolkodásmód, hogy a beépített szigetelések vastagságán senki sem akar spórolni. A gyártási kapacitásaink teljes kihasználtság mellett működnek és hasonló folytatást várunk a továbbiakban is."

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 4Q 19 4Q 20 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 12 087 12 193 0,9% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 3 459 3 263 -5,7% tetőfóliák és tető kiegészítők 3 228 5 552 72,0% szárazépítészeti rendszer 2 739 2 928 6,9% építőipari kiegészítő termékek 1 222 1 195 -2,2% ipari alkalmazások 2 386 7 541 216,1% Forrás: Masterplast, Portfolio

A Masterplast árfolyama kismértékben, 0,4 százalékot esett a mai kereskedésben, amivel kissé alulteljesítő a papír, a BUX index ugyanis eközben 0,4 százalékot emelkedett. De még így is több mint háromszorozott idén a részvény.