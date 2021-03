Országos legalizálás jöhet Mexikóban, ismét robbannak a kannabisz részvények

A tegnapi remek tőkepiaci hangulatban kimondottan jól teljesítettek a kannabisszal foglalkozó vállalatok részvényei, a stimulus okán kialakult általános eufória mellett azonban más is hajtotta a szektor növekedését: a mexikói törvényhozók előterjesztettek egy törvényjavaslatot, amely alapján országos szinten legalizálnák a rekreációs kannabiszfogyasztást az USA déli szomszédjában.

Az 1900 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomag “révbe érésének” örülhettek tegnap a tengerentúli befektetők, ennél fogva komoly rali alakult ki a tech-túlsúlyos Nasdaqnál. A növekedési potenciáljuk alapján árazott részvények közül is kiemelkedett a kannabisz-szektor, az általános pozitív légkör mellett egy másik, nagyon nyomós ok is volt a ralira: ez pedig nem más, mint hogy

Mexikóban rövidesen országos szinten legalizálhatják a rekreációs kannabiszfogyasztást, ezzel lélekszámot tekintve az eddigi legnagyobb országként hoznák meg ezt a döntést

az USA déli szomszédjában.

Mexikóban az alsóháznak megfelelő Képviselői Kamara 316-129 arányban hagyta jóvá a törvénytervezetet, ami lehetővé tenné a felnőtt lakosság számára a kannabisz vásárlását és fogyasztását, valamint limitált mennyiségű növénytermesztésre is feljogosítana a törvényjavaslat. A törvény ezen felül egy engedélyezési rendszert is létrehozna azon vállalkozások és a gazdálkodók számára, akik kannabisztermékek előállításával és értékesítésével foglalkoznak.

Amennyiben a Szenátuson is átmegy a törvényjavaslat, úgy az eddigi legnagyobb piac nyílna meg a kannabisz vállalatok előtt, Mexikó lakossága ugyanis körülbelül 130 millió fő, míg Kanadában 37,9 millióan, Uruguayban pedig mindössze 3,5 millióan élnek (ez a két ország legalizálta eddig a rekreációs marihuána országos szintű fogyasztását).

A legalizációs törekvések egyébként az Egyesült Államokban is egyre erősebbek, a múlt hónapban például Virginia is lépett, ezzel a délkeleti állam tizenhatodikként legalizálta a rekreációs célú fogyasztást az USA-ban. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy még ha az Egyesült Államok és Mexikó is legalizálna országos szinten, még egyelőre nem világos, hogy a nemzetközi kereskedelmi törvények hogyan és milyen mértékben engednék meg a határokon átnyúló értékesítést.

Ami pedig az általunk követett vállalatok részvényeit illeti, a tegnapi emelkedéssel együtt elképesztően jó évet tudhatnak eddig maguk mögött a cégek. A legkomolyabb katalizátorok eddig Biden elnökké választása és a demokrata kék hullám megvalósulása voltak, de

Mexikó állami szintű legalizálása vélhetően újabb komoly löketet adna a szektornak,

erre akár már napokon belül is sor kerülhet.

Ami pedig a tegnapi teljesítményt illeti, több cég papírjánál is két számjegyű emelkedéseket tapasztalhattunk, kiemelkedett a sorból a “kis halnak” számító Organigram papírja.

A remek tőkepiaci közhangulat és a szektort ért meghatározó hír mellett konkrét, a vállalatot befolyásoló eseményről is be tudunk számolni a mindössze 933 millió dolláros piaci kapitalizációval rendelkező kanadai vállalat, az Organigram esetében. A cég közlése alapján a British American Tobacco egy leányvállalata 19,9 százalékos tulajdonrészt szerzett az Organigramban, mégpedig egy 175,6 millió dolláros ügylet keretein belül. Az egyezség értelmében a két cég egy ún. “Center of Excellence”-t fog létesíteni az Organigram egyik kanadai létesítményében, ami különböző, CBD fúkuszú kannabisztermékek fejlesztésével fog foglalkozni.

A hír hatására közel 40 százalékot ralizott az árfolyam

az átlagos forgalom több, mint négyszerese mellett, ezzel együtt idén már 203,8 százalékos a plusz a papírnál.

Konkrét, a vállalat megítélését befolyásoló hír sem a Tilray, sem az Aphria háza tájáról nem érkezett tegnap, így vélhetően a kisbefektetői spekuláció mellett az általános, euforikus közhangulatnak köszönhettük a két számjegyű emelkedéseket. Mint ismert, a két cég rövidesen össze fog olvadni, ezzel a legnagyobb piaci kapitalizációjú marihuána céget létrehozva – az újabb, jelentős potenciális piac (Mexikó) apropóján vélhetően azt is árazhatták a befektetők, hogy a legnagyobb marihuána vállalat a versenytársakhoz képest is jobban tud majd profitálni a térnyerésből.

A Tilray részvénye 17 százalékot ralizott, ezzel együtt idén már közel 250 százalékos a plusz,

míg az Aphria papírja 12 százalékkal került feljebb, ezzel az idei évet tekintve 186,6 százalékos pluszban van a jegyzés.

