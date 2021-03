Volatilitás alapú indikátorok - online előadás ma este

Average True Range, Bollinger Bands és szélessége, Mozgóátlagtól való távolság, Volatilitás. Kevesen használják ezeket az indikátorokat, és elsőre talán ijesztőnek is hangoznak. Pedig a használatuk meglepően egyszerű és szinte minden grafikon rajzolóban megtalálhatóak. Az előadás során megnézzük ezeknek a ciklikus jellegű viselkedését, és hogy ez miként segít a beszállási pontok azonosításában, illetve a beszállás időzítésében.

A legtöbb befektető és tőzsdei kereskedő tisztában van az árazással, értékelésekkel, a trend irányával, akár a forgalom változásával is. Eközben a főbb kvantitatív alapok egyik - ha nem a legfontosabb - eszköze a volatilitás és a változásainak a vizsgálata. A volatilitás alapú indikátorok jellemzően ciklikusan változnak, illetve relatíve könnyen beazonosítható az is, hogy mikor vannak fenntarthatatlanul magas, vagy éppen alacsony szinten. Használatuk és értelmezésük pedig nem igényel kiugró figyelmet, a grafikon rajzolók segítségével pillanatok alatt beállíthatóak.

Mivel a nemzetközi piacok hazánk nemzeti ünnepén is nyitva vannak, ezért élő példákat is megnézünk majd. Az esemény végén a felmerült kérdéseket is megválaszoljuk. A részvétel haladó tudásszintet nem igényel.

Időpont: 2021. március 15., hétfő, 18:00 - 19:00

Előadó: Faluvégi Balázs (1998-ban kezdte befektetés szakmai karrierjét. Elemzőként dolgozott egy alapkezelőnél, illetve befektetési szolgáltatónál. Volt alapkezelő és portfoliókezelő, vezetett tőzsdére vagyonkezelő vállalatot, és társ-alapítóként létrehozott egy wealthtech céget, amely több nemzetközi díjat is kapott. Az országban elsőként kapta meg a CMT Level 3 papírt, amely a technikai elemzés legmagasabb szintű szakmai oklevele az Egyesült Államokban.)

Címlapkép forrása: Getty Images