Az Alteo és a Masterplast is a BUX tagja lesz

A Budapesti Értéktőzsde közleménye alapján március 22-étől a BUX indexkosárba új részvénysorozatként az Alteo és a Masterplast is bekerül. A jelenlegi indextagok közül az ANY Biztonsági Nyomda első ízben nem teljesítette a BUX kritériumait, de részvényei az indexben maradnak. Emellett változik a BUMIX összetétele is.