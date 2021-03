Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Waberer’s is alaposan megszenvedte a koronavírus-járványt, azonban az év második felére már látszottak a javulás jelei, sőt, a negyedik negyedévben az EBITDA már mérsékelten emelkedett is, és 10 egymást követő veszteséges negyedév után a vállalat nullszaldós lett adózott eredmény soron. A Nemzetközi Fuvarozási szegmens árbevétele visszaesett, azonban a Regionális Kontrakt Logisztikai szegmens bevétele nőtt a negyedévben, hasonló tendencia látszott EBITDA soron is, az ITS-nél jelentős visszaesést, az RCL-nél jelentős növekedést ért el a cég.