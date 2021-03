Tíz millió eurós befektetés egy alig pár éves magyar fintech startupnak!

Tízmillió eurós, jelenlegi árfolyamon mintegy 3,7 milliárd forintos tőkeemelésről állapodtak meg a SEON Technologies alapítói, valamint régi és új befektetői. A startup mindössze négy éves múltra tekint vissza és nem is ez volt az első komolyabb befektetési kör, ami jól jelzi a gyors növekedést. A befektetők között nemzetközi szinten is ismert nevek bukkannak fel.

A SEON Technologies Kft-t két fiatal magyar alapító indította el 2017-ben, nem sokkal azután, hogy többedmagukkal együtt megnyerték az első fintechlab versenyt Magyarországon. Kádár Tamás és Jendruszák Bence először egy kriptoeszköz váltó oldalt szerettek volna indítani, de komoly problémákba ütköztek, amikor a befizetések során rengeteg online kártyás visszaéléssel szembesültek. Ezt kiküszöbölendő kezdtek el fejleszteni egy mesterséges intelligenciára alapuló eszközt, amely segítségével a rosszindulatú tranzakció kezdeményezések kiszűrhetőek. Erre számos légitársaság és egyéb rengeteg online tranzakciót lebonyolító vállalat csapott le, biztosítva a társaságnak a gyors növekedést, valamint az állandó kopogtatást a cég bejáratán a befektetők részéről. A SEON eddigi befektetői között azonban eddig inkább magyar kockázati tőke társaságok voltak jelen, mint például a Hegedűs Tamás fémjelezte Fiedler Capital vagy az OTP által indított Portfolion.

A Forbes most arról számolt be, hogy a SEON egy újabb, tízmillió eurós befektetési körről állapodott meg, neves nemzetközi befektetők részvételével. Ezek között találjuk a Creandum kockázati tőkealapját, amely korábban a Spotify és a Bolt korai befektetője is volt, valamint üzleti angyalként a Revolut korábbi pénzügyi vezetője Peter O’Higgins, vagy Maximilian Tayenthal és Valentin Stalf, az N26 alapítói és vezetői. A mostani kör már elegendő lesz arra, hogy társaság még nagyobb ütemű termékfejlesztésbe kezdjen, valamint budapesti és londoni irodáját továbbiakkal kiegészítve még gyorsabb nemzetközi terjeszkedésbe fogjon. Szintén pozitív fejlemény, hogy az aktuális tőkeemelésben az eddigi intézményi befektető, a Portfolion is részt vesz, megerősítve korábbi pozícióját, valószínűsíthetően élve egy korábbi megállapodáshoz kötött opciójával. A hír mind a magyar startup közösség, és azon belül is a fintech szegmens egyik legfontosabb fejleményét jelenti.

A gyors növekedés ellenére a társaság két éve nyereséges, a tavalyi évben pedig már öt hónap elegendő volt arra, hogy elérjék a 2019-es árbevételüket. A járvány felpörgette az online tranzakciókat, de ezekkel együtt a csalások száma is meredeken emelkedni kezdett, ami jótékony hatással lehetett a SEON forgalmára is. A mostani tőkeemelés sokat segíthet a társaságnak abban, hogy a megnövekedett igények hullámán lovagolva még komolyabb szintű nemzetközi terjeszkedést valósíthasson meg. A cég ügyfelei között eddig is megtalálható volt az OTP, Avis, Patreon, Airfrance-KLM, Ladbrokes, valamint a szintén hazai sikertörténetet jelentő Barion.

A két alapító az utolsó tőkeemelés előtt is több mint 50%-os tulajdonrészt tudhatott magáénak, sőt Kádár Tamás egyedül birtokolta a részvények többségét. Még a mostani megállapodással is jó esély van rá, hogy együtt a társaság felét birtokolják majd, ami egyben azt is jelenti, hogy az értékeltség akár a 30-40 millió eurós sávban is lehet, ami a hazai piacon, főként a fintech ágazatban nagyon ritkának számít, pláne ennyire rövid idő alatt. Ahogy a hasonló nagyságú befektetések esetén lenni szokott, a pénzt a két huszonéves alapító vélhetően nem egyben kapja meg, hanem valószínűleg három-négy, valamilyen teljesített mérföldkőhöz kapcsolódóan. A cégbírósági bejegyzések ténye várhatóan mutatni fogja, hogy ebben mennyire voltak sikeresek. Abban a cég már biztosan rekorder - ahogyan a tőkeemelésnek szentelt bejegyzésükben is írják - hogy övék a legnagyobb ún. Series A körhöz kapcsolódó befektetési megállapodás a magyarországi startup-ok történetében.

