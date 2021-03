Kapott egy pofont a befektetőktől az olaj, esnek az árak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Már jó ideje nem lehetett látni nagyobb esést az olajárban, hiszen november eleje óta szinte folyamatos volt az emelkedés, bár januárban volt egy kisebb oldalazás, majd február végén is elbizonytalanodtak a piaci szereplők az olajkartell szokásos havi ülése előtt. Most azonban több kedvezőtlen hír is érkezett egymás után, ami jelentősen lefelé küldte az olajárakat.