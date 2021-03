Történelmi csúcson a német tőzsde, brutálisan erős a Volkswagen

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkedés volt látható tegnap az amerikai tőzsdéken, feljebb került a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is. A kedvező hangulatot segítette, hogy a Fed nem változtatott a kamatokon és fenntartja a laza monetáris kondíciókat, a cél egy valamivel 2 százalék feletti infláció elérése átmenetileg. Az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedés volt látható, és többnyire pluszban állnak az európai részvényindexek is. Kifejezetten jól teljesít ma a német DAX és a BUX, előbbi új történelmi csúcsra is került, ami nagyban köszönhető az autógyártók kiváló teljesítményének. A hazai emelkedést pedig segíti, hogy a kormány nem rendelt el területi alapú szigorításokat, bár a lazításnak még nincs itt az ideje.