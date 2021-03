Maruzsa Zoltán elmondta, hogy mikor nyithatnak ki az iskolák és mi lesz az érettségikkel

Maruzsa Zoltán, köznevelését felelős államtitkár szerint húsvét utáni nyitásra készülnek az általános iskolákkal és az óvodákkal és azt reméli, hogy a középiskolások is minél hamarabb visszatérhetnek a jelenléti oktatásra. Három hét, vagy egy hónap múlva lehet olyan kedvező a járványhelyzet, hogy mindenki visszatérhet, de előfordulhat, hogy ütemezett visszatérés lesz. Az érettségivel kapcsolatban elmondta az InfoRádiónak, hogy május első napjaiban az írásbeli biztosan lesz és úgy tervezik, hogy a szóbeliket is hagyományos úton megtartják.

A jelenlegi tervek szerint április 7-én indulna újra a tantermi oktatás az általános iskolákban, illetve térhetnének vissza a kisebb gyermekek az óvodákba a járvány harmadik hulláma miatt bevezetett védelmi intézkedések értelmében. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy úgy készülnek, hogy húsvét után nyithassanak az iskolák.

Ha a járványhelyzet indokolja, akkor készek vagyunk ezen tolni, de ha a számok javuló tendenciát mutatnak, akkor mielőbb szeretnénk nyitni.

A középiskolásoknál november eleje óta digitális formában folyik az oktatás, de az államtitkár azt reméli, hogy náluk is minél hamarabb vissza lehet térni a jelenléti oktatásra. Úgy fogalmazott, hogy három hét vagy egy hónap múlva olyan kedvező helyzet lehet, hogy mindenki visszatérhet, de előfordulhat, hogy ütemezett visszatérés lesz az oktatási intézményekbe.

Beszélt arról is, hogy ellentétben a tavaly tavaszi korlátozásokkal, ezúttal nincsenek kitiltva a diákok és a pedagógusok az iskolákból. Ha szükséges egyes tanulók behívása, akkor ez nem lehetetlen, a pedagógusok is oktathatnak az iskolai épületből. Az érettségire készülőknek szervezhető kiscsoportos felkészítők, ezzel élnek is az intézmények – mondta el Maruzsa Zoltán.

Szeptember elseje óta az a protokoll volt érvényben, hogy ahol fertőzés bukkant fel, azonnal el kellett rendelni a digitális tanrendet. Ezzel lehetett is működni, januárban kifejezetten alacsony fertőzöttségi adatok voltak, de februárban egyre nőtt az iskolai intézkedések száma, ezért kellett rendszerszinten beavatkozni – magyarázta a digitális tanrendi átállást. Egy kérdésben volt dilemma, hogy legyen-e gyermekfelügyelet az óvodákban, iskolákban, és végül az a döntés született, hogy a rászorulóknak ezt biztosítják. Az óvodákban 15 ezer, az iskolákban 4-5000 fő él vele, az a teljes létszám öt százaléka az óvodákban, egy százalék alatti az iskolákban, ezért nem hordoz jelentős járványügyi kockázatot – mondta el a köznevelésért felelő államtitkár.

A kollégiumok már fokozottabb kockázatot jelentenek, ezért fő szabály szerint nem biztosítanak lakhatást, de az igazgatók egyedileg engedélyezhetik a bentlakást – tette hozzá.

A járványhelyzet ellenére zajlik a középfokú felvételi eljárás, sőt már a végéhez közeledik. Április 15-16. lesz a beiratkozás az általános iskolákba. Tavaly szinte automatikus volt a felvétel, most annyi a kedvezmény, hogy nem kell személyesen megjelenni szülőnek, hanem elektronikusan is intézheti a beíratást, és az eredeti dokumentumokat ráérnek szeptemberben leadni. Óvodai beiratkozás is lehetséges elektronikusan.

Az érettségivel kapcsolatban Maruzsa Zoltán elmondta, hogy május első napjaiban az írásbeli biztosan lesz és úgy készülnek, hogy a szóbeliket is hagyományos úton megtartják.

Tavaly március 16-án volt a nagy átállás a digitális tanrendre, sokkal felkészültebbek voltak a mostani rendszerszintű átálláskor, sokat fejlődtek a rendszerek, csak a március 8-i átálláskor volt a Kréta rendszerben egy terhelési csúcs miatti probléma, de már kijavították – mondta el Maruzsa Zoltán.

