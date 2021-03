Erősek a technológiai részvények Amerikában

Felemás képet mutatnak a tengerentúli tőzsdék a hétfői piacnyitást követően, a Dow 0,2 százalékos esése mellett, az S&P 500 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot emelkedett. A héten több esemény is megmozgathatja a piacokat, megszólal Jerome Powell amerikai jegybankelnök és Janet Yellen pénzügyminiszter is. Az amerikai hosszúhozamok csökkentek múlt péntekhez képet, részben ennek is köszönhető az óvatos optimizmus a tech részvények piacán. Egyedi részvények közül a Teslát érdemes kiemelni, melynek árfolyama 5,1 százalékot ugrott azt követően, hogy 3000 dolláros célár érkezett a részvényre.