Globális chiphiány: jöhetnek a drágább autók és telefonok

A globális chiphiány már a fogyasztókat is elérheti és amellett, hogy alapvetően nem érhetőek el megfelelő mennyiségben bizonyos elektronikai termékek, vagy az autógyártók nem tudnak elég autót gyártani, a beszállítói láncon növekvő árakat lassan már a fogyasztók is a bőrükön érezhetik.

Az elektronikus készülékekben a chipek jelentik az „agyat” és ezeknek az alkatrészeknek a hiánya tavaly óta folyamatosan rosszabbodott. Először a probléma csak a készletek ideiglenes csúszása volt, mikor a gyárakat leállították a koronavírus miatt. Ezt követően a gyárak újraindultak, azonban a megváltozott szokások miatt a kereslet tovább nőtt, és a Guardian szerint mostanra válságponthoz ért.

Az autógyártók általi elektromos autókra való átállás, a tévék és más otthoni elektronikai cikkek iránt megnövekedett kereslet a karantén alatt, az új gaming konzolok indulása, és az 5G-alkalmas mobiltelefonok is a kereslet további megugrásához vezettek.

Még az Apple - amely a világ legnagyobb chip-felvásárlója, 58 milliárd dollárt költ éves szinten – is arra kényszerült, hogy két hónappal eltolja az új iPhone 12 piacra dobását a chiphiány miatt.

Emellett a Ford nemrég közölte, hogy két üzemében is törölt műszakokat és figyelmeztetett, hogy 2,5 milliárd dolláros ütést szenvedhet el profitsoron a chiphiány miatt, de a General Motors is hasonlóról számolt be, a cég 2 milliárd dolláros profitcsökkenéssel számol.

Múlt hónapban a Sony – amely más konzolgyártókkal együtt már egy éve képtelen a keresletnek megfelelő mennyiségű konzolt gyártani – közölte, hogy várhatóan nem lesz képes teljesíteni a PS5-höz kijelölt árbevétel-célt a chiphiány miatt. A Sony mellett a Microsofthoz tartozó Xbox is arról számolt be, hogy a gyártási problémák még legalább az év második feléig folytatódhatnak.

A chipválság legbeszédesebb példája azonban a Samsungé, amely az Apple után a világ második legnagyobb chipvásárlója. A cég múlt héten közölte, hogy lehetséges, hogy el kell halasztania az új felsőkategóriás telefonjának piacra dobását a chiphiány miatt,

pedig a cég egyben a világ második legnagyobb chipgyártója is a TSMC után.

A Samsung vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy komoly egyensúlytalanság van a megrendelésekben abban a tekintetben, hogy ki kapja meg a korlátozott készleteket. Az autógyártók ebben a tekintetben a sor végén találták magukat, hiszen az egész autóipar éves szinten közel 37 milliárd dollár értékben vásárol chipeket, a legnagyobb szereplők, mint a Volkswagen vagy a Toyota 4 milliárd dollárt költenek, amivel a beszállítók számára relatíve kicsinek számítanak, főleg ha mondjuk az Apple-lel vetjük össze, amely 58 milliárd dollárt, azaz többet költ évente, mint az egész autóipar.

Egyelőre nem látszik, hogy mikor oldódhat meg 100 százalékos a chiphiány. Akár két évig is tarthat, amíg komplex chipek gyártására alkalmas üzemeket felhúznak és elindítják a gyártást, eközben pedig a gyártók arra készülnek egy éven belül másodszor is jelentősen árat emeljenek.

Nincs arra utaló jel, hogy a kínálat utolérné a keresletet, vagy a kereslet csökkenne, miközben az árak emelkednek az egész beszállítói láncon. Ez el fog jutni az utca emberéhez. Arra lehet számítani, hogy az autók és a telefonok ára is megemelkedik. Az idei iPhone nem lesz olcsóbb, mint a tavalyi

– mondta Neil Campling, a Mirabaud média- és technológiai elemzője.

