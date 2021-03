Felszámolás indult az ISD Dunaferr ellen

A Székesfehérvári Törvényszék március 11-én első fokon megállapította a vas- és acélipari társaság fizetésképte­lenségét és elrendelte a felszámolását a fővárosi Atestor Anyagvizsgálat-Mé­réstechnika Kft. kezde­mé­nyezésére. A kft. 17 856,20 eurót és 8,75 euró késedelmi kamatot követel hiába a Dunaferren. Ráadásul ez csak a jéghegy csúcsa - írja a Világgazdaság.

Az ISD Dunaferr Zrt. első számú vezetője nevében eljáró Jevgenyij Tanhiljevics abban az e-mailben, amelyben a felszámolás megindulásáról tájékoztatta Tatjána Taruta kisebbségi tulajdonost, azt is jelezte, hogy a társaság ellen több felszámolási kérelmet is beadtak, de a Dunaferrnek még a követelések részleges kifizetésére sincs pénze, és a követelések összesített nagysága miatt nem is kívánja a bíróság által meghatározott fizetési határidő halasztását kérni.

A tulajdonos Steelhold benyújtotta a fizetésképtelenség megállapítását kérelmező hitelező jogi képviselőjének a Székesfehérvári Törvényszék előtt lévő felszámolási eljárás megszüntetése iránti kérelmét – közölte a cikk megjelenése után a Világgazdasággal Mikó István. Hangsúlyozta, hogy a Steelhold minden beszállítóval rendezni kívánja a hitelezői igényeket, tartozásokat és reméli, hogy a beszállítók is nyitottak a tárgyalásokra, megállapodásokra. A pénteken tartandó online közgyűlésen megválasztandó vezetőség a tulajdonossal továbbra is a társaság megmentésén, törvényes működés helyreállításán fog dolgozni.

Címlapkép: Getty Images