Hullámvasúton az olaj, emelkedés jöhet a tőzsdéken

Az amerikai tőzsdék gyenge napot zártak tegnap, az S&P 500 és a Nasdaq is lejjebb került, míg a Dow Jones stagnált. Alapvetően megint a technológiai cégek teljesítettek rosszul, de a sétahajós társaságok részvényei is estek, miután az amerikai járványügyi hatóság döntése szerint november 1-jéig életben maradnak a hajókon való utazási korlátozások. Az ázsiai piacokon többnyire emelkedés látható, és Európában is hasonló várható. Az olaj tegnap nagyot ralizott, és mintegy 6 százalékot emelkedett, de ma ismét lefelé korrigál az árfolyam.