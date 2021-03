Szépen zárták a hetet a tőzsdék

Történetének legnagyobb átalakulása zajlik az autóiparban, és nem csak arról van szó, hogy a belsőégésű motoros autók után jönnek az elektromos, később pedig az önvezető autók, hanem arról is, hogy a tradicionális autógyártók merőben új versenyhelyzettel néznek szembe. Egyrészt gombamód szaporodnak az elektromosautó-gyártó startupok, másrészt a nagy tech cégek érdeklődését is felkeltette az autóipar, az önvezető elektromos autókkal újra osztják a lapokat, és a startvonalnál mindenki ott akar lenne: az Apple, a Baidu, az Amazon vagy a Sony is bejelentette már, hogy van autóipari ambíciója (ez nem feltétlenül jelent autógyártást), a Reuters úgy tudja, hogy a Xiaomi is megjelenne az autóiparban.