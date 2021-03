Elindult a várandósok és a kismamák oltása - Káosz és kígyózó sorok az oltópontokon

Az óriási érdeklődés hatására megteltek a Semmelweis Egyetem klinikáin a várandósok számára létrehozott oltópontok – írja közleményében a Semmelweis Egyetem. Miután reggel az egyetem közölte, hogy a várandósok és a szoptató kismamák számára oltópontokat alakít ki, hatalmas sorok alakultak ki. Információink szerint kaotikus a helyzet, volt, ahol végül csak a várandós nők kaptak ma oltást, a Telex szerint viszont arra is volt példa, hogy olyan nőket is beoltottak, akik beutaló nélkül érkeztek, sőt, volt, aki úgy kapott oltást, hogy nem igazolta a kismamaságát. A hétvégén a továbbiakban már csak azokat a várandósokat várják, akik a megfelelő beutalóval és várandósgondozási kiskönyvvel érkeznek – közölte a Semmelweis Egyetem.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ március 26-án engedélyezte a várandósok koronavírus elleni oltását. A Semmelweis Egyetem több oltópontot is kialakított az érintettek számára ma reggeltől.

Az egyetem reggeli közleményében arról írt, hogy a várandós és szoptató kismamák beoltására biztosít extra oltópontokat, ahol a vakcinára regisztráltakat oltják. Eredetileg a Semmelweis gondozásában lévő kismamákat és a háziorvosok által beutaltakat várták. A hírek szerint hatalmas sorok alakultak ki szombaton a Semmelweis Egyetem oltópontjain, várandósok és szoptató kismamák is megjelentek, olyanok is, akik nem a Semmelweis gondozásában állnak és beutalóval sem rendelkeztek.

Bár szombat délutánig hivatalosan mintegy 100 fő számára történt időpontfoglalás ennek megfelelően az egyetemi oltópontokra, ennek a létszámnak ugyanakkor a többszöröse jelent meg – közölte a Semmelweis Egyetem.

A helyszínről származó információink szerint kaotikus volt a helyzet, volt, ahol egy idő után már csak a várandósokat oltották. A Telex úgy tudja, hogy végül nem csak a beutalóval rendelkezőket és a Semmelweis gondozásában lévő kismamákat oltották, hanem az is oltáshoz juthatott, aki beutaló nélkül állt be a sorba, és olyan kismama is kapott oltást, aki nem a Semmelweis gondozásában áll, sőt, volt, aki még a kismamaságát sem tudta igazolni. A Klinikáknál a látványosan terhes, nagy pocakú kismamákat kiemelték a sorból és előre hívták őket, a Rókus kórházban pedig volt olyan anyuka, aki másfél éve szült, nem volt nála dokumentum és mégis kapott oltást.

A szoptató anyukákat május elsejére hívták vissza a második oltásra, a terhes nők pedig a szülés után kaphatják meg a második adagot. A várandósok a második vagy a harmadik trimeszterben kaphatják meg az első vakcinát, a szoptató édesanyák pedig bármikor.

A mai nap folyamán késő délutánig közel ezer oltást adtak be az egyetem munkatársai. Az oltások zavartalanságának biztosítása és a várakozási idők csökkentése érdekében priorizálni szükséges, így az egyetem a továbbiakban csak azokat a várandósokat oltja be a hétvégén, akik a megfelelő beutalóval és várandósgondozási kiskönyvvel érkeznek. A szoptató kismamáktól azt kéri az intézmény, hogy leírt módon a jövő hétre kérjenek maguknak időpontot – olvasható a Semmelweis Egyetem közleményében.

