Ha beindul ez a lavina, végtelenül gyorsan maga alá temetheti a befektetőket

Az amerikai hozamemelkedés hatására a technológiai szektor átmeneti korrekciót szenvedett el február végén, melynek következtében még inkább nyilvánvalóvá vált: a tech piac szempontjából Cathie Wood és az ARK Invest közel olyan kockázat, mint a Biden adminisztráció által belengetett adóemelés. Sőt a kettő együtt armageddon szintű esést hozhat.

Öntötték a pénzt az ARK Investbe

Az ARK fő profilja, hogy diszruptív technológiákba fektet be, olyan cégekbe, amelyek innovációikkal lebontják a meglévő módszereket, akár gyökeresen átalakítva a teljes szektort. A vírusválság nemhogy rosszul érintette ezeket a vállalatokat, hanem némileg alátámasztotta a sok esetben amúgy nehezen kimatekozható víziót.

A siker hatalmas volt, a zászlóshajónak tekinthető Innovation alap rommá verte a Nasdaq indexet. A befektetők pedig értékelték a teljesítményt, és a karantén éve alatt több mint 20 milliárd dollárt lapátoltak be az ARK alapokba.

Ami már nehezebben érthető, hogy hiába növekszik Amerikában a beoltottság, hiába látszik, hogy idővel leküzdjük ezt a válságot, a befektetők idén további 15 milliárd dollárt locsoltak az ARK csapatára (és még a stimulus csekk ebben nincs benne), akik befektetési politikájuk szerint elköltötték a teljes beáramlást, és tovább pumpálták a már amúgy is drága részvényeiknek az árfolyamát.

Ezek a befektetők tényleg elhiszik, hogy annyit fogunk zoomolni szeptemberben, mint most, és továbbra is a Netpincér/Doordash hozza majd ki az ebédet? Elhiszik, hogy szüksége lesz minden háztartásnak még egy futópadra a már féléve megvett után? Nem, ezek a befektetők csak látják, mi volt sikeres az elmúlt évben, és bíznak benne, hogy ez tart a végtelenségig, dacára annak, hogy az emberiség kiszabadul ebből a szürreális, sötét szobafogságból.

Fontos kapaszkodójuk maga Cathie Wood, aki jegybankárokat megszégyenítő verbális intervenciókkal tartja fenn egyes papírok árfolyamát, amint megnőne a bizonytalanok aránya. Legyen ez akár egy 3 000 dolláros Tesla célár, vagy egy jól időzített interjú a Zoom fontosságáról, a „diamond hands” megerősítése idáig célt ért.

Elindulhat a lavina

Az alapkezelő roppant transzparens, pontosan lehet naponta látni melyik részvényből vettek, mekkora inflow volt az alapokba, és mekkora a teljes pozíció egyes papírokban. A probléma ezzel a rendszerrel, hogy nagyon könnyen kiszámíthatóvá teszi az alap működését, ami nem gond, ha jön be a pénz, de abban a pillanatban, amikor ez megfordul, és a befektetők elkezdenek az ajtó felé tülekedve menekülni, a shortosoknak remek támadási lehetőséget kínál.

A SAXO BANK ELEMZŐJE, PETER GARNRY HÍVTA FEL A FIGYELMET ARRA, HOGY A TAVALYI BEÁRAMLÁSOK HATÁSÁRA MENNYIRE NAGYRA NŐTT AZ ARK TULAJDONI ARÁNYA SZÁMOS VÁLLALATBAN, OLYANOKBAN IS, MELYEK ROPPANT ILLIKVIDEK.

Jogosan tették fel a kérdést Cathie Wood-nak, mit fog csinálni, ha nagyobb kiáramlás miatt kell átrendeznie a portfóliót. A válasz egészen megdöbbentő volt. Ahelyett, hogy szépen csökkentené fűnyíró elven az összes pozíciót, az ARK a likvid részvényeket fogja elsőnek csökkenteni, bízva abban, hogy a kiáramlás csupán átmeneti, mint februárban.

ATTÓL TARTOK, HOGY EZ NEM STRATÉGIA, HANEM INKÁBB KÉNYSZER. AMIKOR NEM CSUPÁN PÁR MILLIÁRD DOLLÁR MEGY KI AZ ALAPBÓL, HANEM AZ IDEI TELJES BEÁRAMLÁS, AZ ILLIKVID RÉSZVÉNYEK ÁRFOLYAMÁT MAGUK ALATT FOGJÁK SZÉTVERNI, AMI BEINDÍTHAT EGY SZÉLESEBB KÖRŰ TECHNOLÓGIAI LIKVIDÁLÁSI HULLÁMOT IS.

A helyzetet még súlyosbítja, hogy létrejöttek olyan alapok is, melyek az ARK befektetéseit másolják, csak másfél-kétszeres pozíciómérettel, így az együttes hatás még drasztikusabb lehet.

Jól lehetett ezt a kockázatot látni február végén, amikor a hozamemelkedés hatására két hét alatt az ARK zászlóshajója a február 16-i csúcsához képest 25 százalékot esett, és sok idő után először 5 százalékot meghaladó pénzkiáramlás is láthatóvá vált.

Ahogy Cathie Wood jelezte, ebben a korrekcióban az ARK a likvidebb részvényeit csökkentette, de az illikvidek is tudtak 5 nap alatt 30 százalékot esni úgy, hogy az ARK még nem kezdte el adni őket. Szerencséje volt, a piac szépen kialjazott, és újra emelkedni kezdtek a részvényei.

Tőkeáramlásokkal korrigált átlagos teljesítmény indulás óta. Forrás: Bespoke Investment Group

Nem az a kérdés, hogy lesz-e még ilyen esemény az idei évben, sőt az adóemelés, valamint a hozamemelkedés hatására ennek mértéke sokkal nagyobb is lehet, hanem az, hogy mikor. A fenti ábra azt mutatja, hogy az esés ellenére az ARK ügyfelei az év első hónapjáig átlagosan 16 százalékos hozamra tettek szert indulás óta. A nagy likvidálás igazán akkor kezdődhet el, ha az ügyfelek először veszteséget kezdenek el realizálni, és Cathie Wood már nem tudja őket megnyugtatni. Ez még odébb van, de érdemes figyelni rá, mert ha beindul ez a lavina, nagyon könnyen és végtelenül gyorsan maga alá temetheti a befektetőket.

