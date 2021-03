Megvan a magyarázat, hogy mi okozhatott rejtélyes, vad mozgásokat kínai internetes részvényeknél

Vad mozgásokat mutattak múlt héten kínai internetes vállalatok amerikai tőzsdén kereskedett részvényei, ami mögött részben egy alap kényszerlikvidálásai állhatnak traderektől származó információk szerint. Vannak olyan szakértők azonban, akik szerint az esések túlzottak voltak és inkább technikai jellegűek, a fundamentumok ugyanis nem változtak a kínai internetes óriásoknál, így jó vételi lehetőséget teremtett most a papírok múlt heti mélyrepülése.

Meredek esést szenvedtek el múlt héten az amerikai tőzsdéken forgó kínai részvények, ami már csak hab volt a tortán a hetek óta tartó korrekció után. Egy trader szerint, aki benne volt a kínai internetrészvények pénteki van kereskedésében, a múlt heti eladási hullám elsődleges oka az volt, hogy egy alap, az Archegos Capital Management kénytelen volt lezárni a pozícióit – írja a CNBC.

Mi történt?

A névtelenséget kérő forrás szerint események láncolata zajlott:

A katalizátor egy amerikai médiacég, a ViacomCBS volt. A vállalat egy 3 milliárd dolláros részvénykibocsátásra készült a Morgan Stanley és a JP Morgan szervezésében, de ez a múlt héten kudarcba fulladt, ami masszív eladási hullámot váltott ki a társaság részvényeiben. Az Arhcegos Capital Management masszív long pozíciót halmozott fel a ViacomCBS-ben, jelentős tőkeáttétellel. A ViacomCBS árfolyamának zuhanása margin call callokat indított el. Az Archegosnak a ViacomCBS-en kívül még jelentős kitettségei voltak más, az amerikai tőzsdén kereskedett kínai internetrészvényekben is, szintén long pozíciókban ült. Több nagy befektetési bank, például a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, a Credit Suisse és a Deutsche Bank is a kínai internetrészvényei likvidálására kényszerítette az Archegost a trader szerint. Pénteken a Goldman könyveibe bekerült sok olyan részvény, amelyben az Archegos is benne ült, majd kikerültek onnan, át az ügyfeleikhez. Ezen pozíciómozgások nagyrészt „láthatatlanok” voltak, mivel a nagy ügyletek főként tőzsdén kívüli kereskedésben köttettek. Korábbi hírek szerint a SEC lépéseket tett afelé, hogy potenciális szankciókat érvényesítsen azon, az amerikai tőzsdén kereskedett kínai részvényekkel szemben, amelyek nem működnek együtt az amerikai hatóságokkal, a múlt hét közepén látott eséseknek ez volt a kiváltó oka. A pénteki káosz azonban már nagyrészt az Archegos számlájára írható. A Bloomberg úgy tudja, több forrásból, hogy mintegy 20 milliárd dollárnyi részvény eladására kényszerült az Archegos.

A ViacomCBS árfolyamának alakulása Vételi lehetőség?

Vannak azonban, akik ebben az eladási hullámban inkább lehetőséget látnak, a Citigroup elemzője szerint például miután az amerikai tőzsdéken jegyzett kínai internetes vállalatok mélyrepülése nem a vállalatok fundamentumaihoz köthető, így az eladási hullám egy jó vételi lehetőséget teremtett – idézi a Bloomberg a Citigroup elemzőjét. A Citigroup megerősítette a vételi ajánlását a Baidu, a Tencent Music Entertainment Group és a Vipshop Holdings részvényein.

Bár nem tudjuk biztosan, hogy az elmúlt napokban a sok technológiai részvénynél látott megugró volatilitás kiválthat-e újabb eladási hullámot, vagy akár a következő napokban más alapokat is eladásra késztethet, hiszünk benne, hogy ezeknek nincs fundamentális háttere – véli a Citi elemzője. Ez az eladási hullám túlzott volt és egy technikai dolog, ami hosszú távú vételi lehetőséget teremtett – teszi hozzá.

Közben a kínai vállalatok is veszik a saját részvényeiket, a Tencent Music, amelynek ADR-jei 37 százalékot zuhantak az elmúlt három kereskedési napon, 1 milliárd dolláros saját részvény vásárlást jelentett be, de a Baidu-nál is folyamatban van egy 2,78 milliárd dolláros saját részvény vásárlási program – emlékeztet a Citi, amely egyébként 364 dolláros célárat tart fenn a Baidu amerikai tőzsdén kereskedett részvényeire, ami 75 százalékos felmértékelődési potenciállal kecsegtet a pénteki záróárfolyamhoz képest.

A Tencent Music árfolyamának alakulása

Hasonló véleményen van a hongkongi Pegasus Fund Managers vezetője is, aki elkezdett pénteken Baidu-részvényeket vásárolni a hongkongi tőzsdén. Az árazás nagyon vonzó szinten áll véleménye szerint, a részvények csaknem elérték mindenkori mélypontjukat annak ellenére, hogy a fundamentumok nem változtak. A vállalat profitja növekszik, ez a legjobb techrészvény, ha valaki az önvezető autózásban szeretne most kitettséget szerezni - véli az alapkezelő.

A Baidu árfolyamának alakulása

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images